Cripto é tecnologia revolucionária mesmo após queda da FTX, diz CEO da BlackRock

O CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo, a BlackRock, acredita que a razão pela qual o FTX falhou é que ele criou seu próprio FTX Token, que foi centralizado e, portanto, em desacordo com “toda a base do que é cripto”.

Larry Fink, que atua como presidente e CEO da empresa de investimentos de US$ 8 bilhões, fez as observações durante o Dealbook Summit 2022 do New York Times, realizado em 30 de novembro, e acrescentou que, apesar de acreditar que o token criado pela própria FTX causou sua queda, ele acredita que as criptomoedas e a tecnologia blockchain que as sustentam serão revolucionárias.

Tokens de exchanges centralizadas, como BNB e Cronos, da exchange Crypto.com, respondem por mais de US$ 57 bilhões do valor total do mercado cripto de US$ 862 bilhões, de acordo com o CoinMarketCap. Fink sugeriu que ainda era cético em relação a esses tokens e acreditava que “a maioria dessas empresas [que controlam os tokens] não existirão”.

Mais tarde, na entrevista com o jornalista do New York Times Andrew Sorkin, Fink disse que, embora veja os fundos negociados em bolsa (ETFs) como sendo a causa da evolução anterior dos investimentos, ele acredita que a tokenização estará por trás da próxima, observando:

“Acredito que a próxima geração de mercados, a próxima geração de valores mobiliários, será a tokenização de valores mobiliários.”

Ele então elaborou alguns dos benefícios potenciais da tokenização, sugerindo que isso mudaria o ecossistema de investimentos, pois, em vez de bancos confiáveis, a “liquidação instantânea” seria possível em livros distribuídos que mostram todos os proprietários e vendedores de títulos.

“Pense na liquidação instantânea [de] títulos e ações, sem intermediários, vamos reduzir as taxas ainda mais dramaticamente”, explicou ele.

Fink admitiu que a BlackRock tinha um investimento de US$ 24 milhões na FTX, mas se recusou a especular sobre as alegações de que eles e outras empresas de capital de risco, como a Sequoia Capital, falharam em fazer a devida diligência na FTX:

”Neste momento, podemos fazer todos os julgamentos de que parecia haver algum mau comportamento de grande consequência [...] se você olhar para as Sequoias do mundo, elas tiveram retornos inacreditáveis durante um longo período de tempo, estou certeza de que fizeram a devida diligência."

A BlackRock é uma investidora ativa na indústria de criptomoedas desde 2020. Seu último movimento foi revelado em 3 de novembro, no qual anunciou que administraria o fundo de reserva do emissor de USD Coin (UDSC) Circle.

Enquanto isso, em 27 de setembro, anunciou o lançamento de um ETF que oferece aos investidores exposição a 35 empresas relacionadas a blockchain.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok