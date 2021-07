Cripto é bolha das tulipas e não tem valor inerente, diz CEO do Man Group

CEO do Man Group, gestora com mais de 100 bilhões de dólares em ativos sob sua gestão, Luke Ellis comparou as criptomoedas à bolha das tulipas - episódio em que a especulação e a alta procura pelas tulipas holandesas levaram os preços das flores a patamares muito acima do que realmente valiam -, afirmando que não possuem “qualquer valor inerente”.

Ellis descreveu os criptoativos como “puro instrumento de negociações”, em uma entrevista ao Financial Times publicada na segunda-feira (26).

“Não há qualquer valor inerente nisso. É uma bolha das tulipas”, ele disse, reciclando a comparação entre os mercados de criptoativos e das flores holandesas do século 17.

De certa forma, a Man Group, maior companhia de fundo especulativo de capital aberto no mundo, negocia criptoativos. Utiliza-se de análises quantitativas para farejar anomalias no preço que podem se provar lucrativas. "Nós gostamos de estar em posição comparada ou vendida dependendo do que os modelos nos dizem que é provável acontecer no mercado e negociaremos compra e venda com a mesma felicidade e grandeza que a liquidez do mercado permitir”, disse Ellis.

Anteriormente, o CEO chamou o bitcoin de "instrumento de negociação" ao invés de um ativo de investimento de longo prazo.

“Nós negociamos em volta disso e tentamos prover certa liquidez ao mercado”, ele disse à CNBC em março.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk