Criadora dos 'NFTs de macacos' vai lançar coleção no blockchain do bitcoin

A Yuga Labs, o estúdio mais famoso na criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) anunciou na segunda-feira, 27, o lançamento de uma nova série de colecionáveis digitais. A grande novidade do projeto é que ele será baseado no blockchain do bitcoin pela primeira vez.

A empresa ficou conhecida por lançar algumas das coleções mais populares do mercado, incluindo o Bored Ape Yacht Club, ou BAYC, conhecidos na internet como os desenhos de macacos usados em fotos de perfil. Famosos como Neymar e Justin Bieber chegaram a adquirir esses criptoativos.

A nova coleção foi batizada de TwelveFold e será formada por 300 peças de arte. Todas estarão vinculadas ao blockchain Bitcoin, uma novidade que só foi possível devido ao lançamento do Ordinals. O projeto passou a permitir a criação de NFTs diretamente na rede.

O Ordinals vincula cada token não-fungível a um satoshi, a menor parte de um bitcoin. Com isso, é possível negociar e armazenar os criptoativos na rede, uma funcionalidade que já existia em outros grandes blockchains, como a Ethereum.

A coleção da Yuga Labs pode acabar se tornando uma das mais populares do Ordinals até o momento, caso a popularidade de lançamentos passados da empresa se repita. Os NFTs combinarão gráficos 3D com desenhos à mão e foram desenvolvidos por uma equipe própria da empresa.

Segundo a Yuga Labs, o projeto não possui nenhuma conexão direta com os Bored Apes, que são vinculados à Ethereum. Outras coleções importantes da empresa, como o Mutant Bored Ape Yacht Club, os CryptoPunks e os Meebits, também estão no blockchain.

"Estamos entusiasmados com as inscrições na Ordinals e o que o futuro reserva para artefatos digitais em Bitcoin”, comentou o cofundador da Yuga Labs Greg Solano. Ele destacou ainda que "todas essas escolhas[sobre o projeto] são um desvio do que se espera do Yuga".

Polêmica com NFTs

O lançamento do Ordinals foi uma das maiores novidades em termos de aplicações par a rede do bitcoin nos últimos anos, trazendo o segmento dos NFTs para o blockchain mais antigo do mercado. Além disso, ele também resultou em um novo pico de atividade na rede.

Dados da plataforma CryptoQuant apontaram que o nível de atividade dos usuários no blockchain na semana de 9 de fevereiro atingiu o maior valor desde maio de 2021. A média de transações em sete dias atingiu a marca de 354 mil, um número que não era registrado desde 2021.

Porém, usuários da rede Bitcoin tem debatido se seria correto ou não ter NFTs ligados ao blockchain. Alguns argumentam que a rede não foi criada para comportar atividades não-financeiras, já que a criptomoeda foi idealizada para ser uma reserva de valor digital, e portanto são contra a existência do Ordinals.

Ao mesmo tempo, o CryptoQuant argumenta que uma alta na demanda por espaços nos blocos de transações que são validadas, junto com uma taxa maior, ajudam na remuneração dos mineradores do blockchain, o que é positivo para a rede no longo prazo pensando em segurança.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok