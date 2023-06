Criador da Ethereum diz que bitcoin precisa "melhorar sua tecnologia"

Vitalik Buterin, um dos fundadores do blockchain Ethereum, afirmou na última quarta-feira, 28, que o bitcoin e sua rede precisam de atualizações para melhorar sua tecnologia e abrir espaço para alternativas que reduzam os problemas associados às redes de primeira camada.

O desenvolvedor falou sobre o tema no Twitter, como parte de uma sessão de perguntas e respostas realizada por ele com seus seguidores. Um dos usuários questionou Buterin sobre diversas propostas que buscam melhorar aspectos da Ethereum, como carteiras digitais baseadas em contratos inteligentes.

Ao falar sobre o tema, Buterin defendeu que as carteiras de contratos inteligentes são "a única opção" para realizar um gerenciamento seguro das chaves de acesso. Em seguida, outro usuário apontou que esse tipo de solução só seria válida para a Ethereum e blockchains associados a ela, o que excluiria o Bitcoin.

Em resposta, o criador da Ethereum disse que "o Bitcoin precisa atualizar sua tecnologia. Nós sabemos disso há mais de cinco anos". Ele destacou que as redes de primeira camada - caso da Ethereum e do Bitcoin - são caras, o que gera a necessidade de redes de segunda camada e de recursos como as carteiras digitais com contratos inteligentes.

1. Yes, BTC needs to upgrade its tech. We've known that for 5+ years.

2. That's because L1 as a whole is expensive. Hence the need for L2s, and for smart contract wallets to get more in-protocol support.

3. Not sure what you mean here?

— vitalik.eth (@VitalikButerin) June 28, 2023