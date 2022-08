O que são rollups e como elas vão reduzir as taxas da Ethereum para quase zero

Com cada vez mais destaque no universo cripto, é possível que você já tenha ouvido falar em “rollups”. O termo, ainda novo e sem tradução para o português, representa uma tecnologia criada para solucionar alguns problemas da Ethereum, o segundo maior blockchain do mundo.

A tecnologia blockchain trouxe uma série de inovações quando o assunto é a forma como usamos a internet e fazemos transações online. No entanto, ainda existem muitos pontos que podem melhorar para que a experiência do usuário se torne mais rápida e menos custosa. Escalabilidade, taxas de transação e privacidade são pontos que podem ser melhorados com as rollups, por exemplo.

Elas funcionam da seguinte forma: toda a computação é realizada dentro da rollup, ou seja, fora da rede principal da Ethereum. Procedimentos como a confirmação de que o endereço da carteira digital possui determinadas moedas e a validação das operações são realizados nessa parte do processo.

Depois, são publicadas na Ethereum apenas as evidências necessárias para provar que tais transações aconteceram. Por tais evidências serem publicadas em grupos grandes de informações, várias transações são resumidas em uma única, fazendo com que os custos sejam muito menores do que ocorre tradicionalmente. Vitalik Buterin, o criador da rede, é um apoiador das rollups.

Apesar delas terem a capacidade de interferir na privacidade das transações, escondendo os endereços de carteira digital envolvidos e até a quantidade transacionada, o foco das rollups que surgiram até o momento são a escalabilidade e a redução das taxas de transação.

Atualmente, os dois principais tipos de rollup são ZK e Optimistic. A diferença entre ambas se dá no modo de validar as evidências das diversas transações que a rollup publica na rede Ethereum.

As Optimistic Rollups, assumem uma postura otimista, como a própria tradução de seu nome para o português revela. Elas acreditam que todas as evidências de transação são verdadeiras até que se prove o contrário. E por este motivo, quando é solicitado um saque, há um período de espera de aproximadamente uma semana. Esse intervalo de tempo é necessário para que, caso alguém acredite que as evidências são falsas, esta pessoa possa contestar a transação e submeter uma contraprova.

Já as ZK Rollups conseguem validar as evidências quase que instantaneamente, pois usam um mecanismo chamado zero-knolegde proof. Este mecanismo consegue garantir matematicamente a veracidade, ou não, das evidências submetidas.

Consideradas um dos grandes problemas da Ethereum, as chamadas taxas de Gas podem superar o valor da transação se a rede estiver congestionada no momento. Para não ter que pagar caro por uma transferência, investidores costumam esperar por momentos de pouco uso da rede – como a madrugada.

O criador da Ethereum, Vitalik Buterin, acredita no potencial das rollups. Ainda mais quando o assunto são as ZK Rollups. De acordo com Buterin, elas poderão superar em breve as Optimistic Rollups por conta de sua velocidade, e fazer com que as taxas de transação da rede cheguem a quase zero.

“Então, hoje, com rollups, as taxas de transação geralmente estão entre US$ 0,25, às vezes US$ 0,10 e, no futuro, com rollups com todas as melhorias de eficiência, os custos de transação podem cair para US$ 0,05, ou talvez até US$ 0,02. Muito mais barato, muito mais acessível e um divisor de águas completo”, afirmou Vitalik Buterin durante um evento em Seoul, na Coreia do Sul.

O usuário que se interessar em utilizar uma rollup precisará transferir as moedas que deseja transacionar para o contrato inteligente da rollup na rede Ethereum. Após isso, a rollup vai creditar essas moedas para a conta do usuário dentro dela e ele poderá movimentá-las livremente, com custos menores e maior velocidade, além da segurança de que as evidências das transações serão publicadas na Ethereum.

