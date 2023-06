Mastercard anuncia iniciativa para "escalar e proteger" tecnologia blockchain

A Mastercard anunciou na quarta-feira, 28, o lançamento da Multi Token Network (MTN), um conjunto de recursos que tem como objetivo aumentar a segurança, escalabilidade e interoperabilidade de transações ligadas ao mercado de criptoativos e que usam redes blockchain. Além disso, o projeto deve facilitar a ligação com aplicativos de pagamento e comércio tradicionais.

De acordo com a gigante de pagamentos, o projeto é uma "solução sob medida para a indústria" que foi desenhada para atender quatro necessidades do setor: confiança na contraparte, confiança no ativo de pagamento digital, confiança na tecnologia e confiança na proteção do consumidor.

A MTN deve usar a Mastercard Crypto Credential, uma iniciativa lançada em abril que criou um padrão e infraestrutura de verificação para garantir a confiabilidade entre consumidores e empresas em redes blockchain. O próximo passo é permitir transferências em redes públicas usando esses padrões.

A Mastercard destacou que "tokens de pagamento estáveis, regulamentados e escaláveis são essenciais para alimentar os aplicativos de pagamento. No ano passado, testamos o uso de depósitos bancários comerciais tokenizados entre várias instituições financeiras, liquidando através de nossa rede existente. Também nos juntamos a um grupo de participantes do mercado para explorar uma plataforma de depósito tokenizada por meio de um conceito chamado Rede de Responsabilidade Regulada".

A MTN deverá "apoiar e complementar" essas iniciativas, "permitindo que tokens de pagamento regulamentados alimentem aplicativos financeiros". Já em relação à confiança na tecnologia, a gigante de pagamentos disse que "a escalabilidade das redes blockchain e a interoperabilidade entre elas são tecnologias críticas necessárias para transferências seguras de tokens e ativos".

Além disso, "a MTN se baseará em nossos anos de experiência no desenvolvimento de padrões e regras para nossa rede de cartões a fim de fornecer uma estrutura comum para uma comunidade de usuários com interesses compartilhados. Isso inclui regras claras que priorizam fortes proteções ao consumidor, estabilidade e conformidade regulatória".

Próximos passos

Raj Dhamodharan, vice-presidente executivo de Blockchain e Ativos Digitais da Mastercard, destacou que a MTN é um dos projetos "mais ambiciosos da Mastercard no espaço de ativos digitais até o momento". Ele classifica a iniciativa como uma "evolução natural que demonstra nosso compromisso em oferecer uma gama mais ampla de soluções de pagamento seguras, fáceis de acessar e sempre ativas".

"Nosso objetivo é apoiar a indústria de ativos digitais e as partes interessadas para ajudar a aumentar a confiança em seu futuro", destacou. Uma versão beta da MTN será lançada no Reino Unido no próximo trimestre, funcionando como um banco de testes para casos de uso com a tecnologia blockchain. O primeiro projeto trabalhará com depósitos bancários tokenizados.

Em entrevista exclusiva à EXAME nesta semana, o presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangioni, destacou que a empresa vêm trabalhando para se adaptar às novidades trazidas pela digitalização da economia. O foco da empresa, segundo o executivo, é em oferecer um "leque aberto" de opções de pagamento para seus clientes, indo além do cartão físico tradicional.

