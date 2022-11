Criador de criptomoeda que caiu 99,9% é processado em quase R$ 300 milhões

Do Kwon, o criador da criptomoeda Luna e da stablecoin UST, enfrenta agora novos problemas jurídicos após o colapso dos criptoativos lançados por ele no mercado. Um grupo de 350 investidores entrou com um processo contra o desenvolvedor em Singapura, exigindo que ele pague US$ 57 milhões (R$ 298 milhões, na cotação atual) pelas perdas que tiveram.

De acordo com o processo, divulgado pelo jornal Washington Post, o grupo alega que o valor é correspondente às perdas que eles tiveram com a compra dos criptoativos, ligados ao blockchain Terra. A Luna registrou uma perda de 99,9% após uma forte retirada de investimentos por pessoas que deixaram de acreditar nos fundamentos do ativo, enquanto a UST perdeu a paridade que deveria manter com o dólar.

O grupo de investidores alega que Kwon forneceu informações falsas para convencer interessados nos ativos, os enganando e levando ao prejuízo milionário. Eles destacaram que houve a garantia de que a UST seria estável, mas não foi capaz de manter a paridade com o dólar.

A stablecoin era algorítmica, e a paridade com o dólar deveria ser garantida por uma reserva na criptomoeda Luna, e não na própria moeda americana, o mais comum nesse tipo de ativo.

Quando a Luna iniciou uma tendência de queda devido ao cenário macroeconômico ruim, a UST desvalorizou pela perda de confiança nas garantias de reservas e perdeu a paridade com o dólar. Isso gerou uma reação em cadeia de retirada de investimentos nos dois criptoativos da Terra.

"A paridade nunca mais conseguiu se recuperar, e a função de troca entre a UST e a Luna no protocolo Terra foi desabilitada", ressaltam os investidores. Eles acusam Kwon e sua empresa de não terem as reservas necessárias para garantir a paridade na stablecoin.

"Em razão das referidas declarações falsas, os requerentes têm o direito de rescindir os contratos unilaterais celebrados entre eles e o 1º réu", disseram, se referindo a Kwon. "Além disso, em razão das referidas declarações falsas e violações das referidas condições e/ou termos expressos, os requerentes sofreram perdas e danos".

Para eles, Kwon foi responsável por "enganosamente induzir" o grupo a investir na UST e na Luna a partir de promessas e falsos fundamentos presentes nos criptoativos, com uma perda nos investimentos quando as informações se mostraram insustentáveis.

Além do processo em Sinpagura, Kwon está sendo investigado pela polícia da Coreia do Sul, também acusado de gerar fortes prejuízos para investidores que foraCm convencidos por ele a investir na criptomoeda e na stablecoin. Atualmente, ele está na lista de procurados da Interpol, mas sua localização exata é desconhecida.

