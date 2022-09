Criador de criptomoeda que caiu 99,9% entra para lista da Interpol e é procurado em 195 países

A Interpol teria emitido um “Alerta Vermelho” para as autoridades do mundo todo com em nome da prisão do cofundador da Terraform Labs, Do Kwon. As duas criptomoedas criadas por ele foram protagonistas do maior colapso da história do setor em maio deste ano. A LUNA caiu mais de 99,9%, causando um prejuízo bilionário a investidores em todo o mundo.

Promotores sul-coreanos em Seul na segunda-feira disseram à Bloomberg que o organismo internacional de policiamento emitiu o aviso em função das acusações que Kwon enfrenta na Coreia do Sul relacionadas ao colapso do ecossistema Terra.

A notícia foi divulgada apenas uma semana depois que os promotores sul-coreanos pediram à Interpol que emitisse um “alerta vermelho” para Kwon em 19 de setembro.

Um "alerta vermelho" é um “pedido à aplicação da lei em todo o mundo para localizar e prender provisoriamente uma pessoa pendente de extradição, entrega ou ação legal similar”, de acordo com o site da Interpol.

Também ocorre menos de duas semanas depois que as autoridades sul-coreanas emitiram um mandado de prisão contra Kwon e cinco outros associados por supostas violações das leis de mercado de capitais do país.

Acreditava-se anteriormente que Kwon residia em Singapura, mas as autoridades locais disseram em 17 de setembro que ele não estava no país. Horas depois, Kwon disse que não estava "fugindo", não tenha revelado seu paradeiro.

A ascensão e o desastre da Luna

O ecossistema Terra, co-fundado por Kwon, desabou depois que a stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) – agora TerraUSD Classic (USTC) – perdeu sua paridade com o dólar em maio, causando bilhões de dólares em liquidações em todo o mercado de criptomoedas.

