Toncoin segue "forte e operacional", dizem responsáveis após prisão de CEO do Telegram

Os responsáveis pelo projeto Toncoin publicaram no último sábado, 24, um comunicado em que buscaram acalmar os investidores após a forte queda da criptomoeda. O ativo chegou a despencar mais de 17% após a prisão de Pavel Durov, CEO do Telegram.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, os criadores e a comunidade do projeto disseram que "após as notícias recentes relacionadas ao fundador do Telegram, Pavel Durov, queremos garantir a todos que a comunidade Ton continua forte e totalmente operacional".

"Como uma comunidade comprometida com a liberdade de expressão e a descentralização, apoiamos firmemente Pavel durante este momento desafiador. Pavel tem sido um defensor dedicado desses valores, e acreditamos que seus esforços para promover uma internet aberta e descentralizada continuarão a inspirar milhões", alegaram.

A publicação disse ainda que "a comunidade TON continua focada em nossa missão, e continuaremos nosso trabalho para defender esses princípios globalmente. Incentivamos todos a permanecerem calmos, unidos e a continuarem construindo enquanto navegamos juntos nessa situação".

Além do comunicado, o projeto também alterou a sua foto de perfil nas redes sociais e adotou a hashtag "Free Durov", ou Libertem Durov, em tradução livre, criando uma campanha para defender a liberação do executivo. O CEO do Telegram foi preso pelas autoridades da França.

Durov é acusado de ter liderado a recusa do Telegram em cooperar com as autoridades francesas em investigações sobre uma série de crimes que teriam sido cometidos por usuários do Telegram, violando as leis da União Europeia sobre o funcionamento de plataformas digitais como o aplicativo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A trajetória de preço do toncoin ao longo de 2024 está intimamente ligada ao Telegram. O ativo é a criptomoeda nativa do blockchain Ton, sendo usado para o pagamento de taxas de operações na rede. E o próprio projeto possui uma história mais antiga com o Telegram. A Ton Network teve início em 2018, como uma iniciativa interna da plataforma de criar um blockchain próprio.

O projeto acabou sendo abandonado pelo Telegram anos depois devido a temores de possíveis problemas judiciais nos Estados Unidos, mas foi mantido por uma equipe separada. Mas, em 2023, a plataforma voltou atrás e anunciou que a rede seria seu blockchain oficial, integrando suas funcionalidades para todos os seus usuários.

Posicionamento do Telegram

Em nota, a empresa por trás do app de mensagens falou sobre o caso do CEO — e utilizou emojis para se posicionar contra a prisão de Durov. Leia na íntegra:

"📱 O Telegram cumpre as leis da UE, incluindo a Lei dos Serviços Digitais — sua moderação está dentro dos padrões da indústria e em constante melhoria.

🛩 O CEO do Telegram, Pavel Durov, não tem nada a esconder e viaja frequentemente pela Europa.

🫤 É absurdo afirmar que uma plataforma ou seu proprietário são responsáveis pelo abuso dessa plataforma.

🌐 Quase um bilhão de usuários em todo o mundo utilizam o Telegram como meio de comunicação e como fonte de informações vitais.

👍 Estamos aguardando uma resolução rápida dessa situação. O Telegram está com todos vocês."