Corretora lança ferramenta que simplifica declaração de cripto no Imposto de Renda

Com a virada do ano, uma das preocupações que mais atormenta a vida dos investidores é a declaração do Imposto de Renda. Cheia de particularidades e detalhes, é uma tarefa muitas vezes complexa e na qual um pequeno erro pode significar um grande prejuízo. Para quem investe no mercado cripto, a coisa é ainda mais complicada.

Desde 2019, a Receita Federal do Brasil exerce controle sobre um conjunto de regras divulgadas em sua Instrução Normativa 1.888, que determina uma série de obrigações para quem investe no mercado cripto.

Por exemplo, é a IN 1.888 que determina que só o Imposto de Renda só será cobrado quando um investidor movimentar mais de R$ 35.000 em criptomoedas em um mês. No entanto, essa isenção não tira a obrigação do investidor de declarar a posse dos seus ativos digitais na declaração anual, exceto se a posição for inferior a R$ 5.000 segundo o preço de aquisição.

A declaração de cripto no Imposto de Renda tem uma série de outras particularidades e, caso não seja feita da maneira adequada, pode gerar uma série de problemas para o contribuinte. Por isso, a Mynt, corretora de criptoativos do banco BTG Pactual, criou um sistema que visa facilitar a vida dos investidores.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Os usuários da plataforma, sejam os que compraram e venderam seus criptoativos na própria Mynt ou os que levaram suas criptos de outra plataforma e agora as mantêm na Mynt, poderão, com poucos cliques, gerar DARFs para recolhimento de impostos, quando for o caso, e também relatórios para uma declaração anual simples e fácil.

A novidade, que é inédita entre as corretoras cripto no Brasil, ainda é totalmente gratuita, e é fruto de parceria da Mynt com a Velotax, empresa especializada em automatizar o processo de declaração do Imposto de Renda.

Como funciona o IR sobre cripto

A tributação dos criptoativos acontece nos termos do Ganho de Capital. Dessa forma, as operações feitas acima de R$ 35.000 mensais que tiverem lucro, serão tributadas entre 15% e 22,5%, a depender do valor do lucro. Lucros até R$ 5 milhões mensais serão tributados em 15%.

Sempre que o investidor operar abaixo de R$ 35.000 no mês, ficará isento do imposto. Mas vale lembrar que este limite vale para todos os criptoativos negociados somados, independentemente de serem criptomoedas diferentes ou de estarem em exchanges diversas.

Além disso, a isenção do imposto de renda não isenta o investidor de declarar a posse desses ativos. Cada criptoativo precisa ser inserido separadamente na declaração de Imposto de Renda anual, independentemente de lucro, se o investidor tiver um custo de aquisição total de R$5.000 ou mais.

E, mesmo que o investidor não tenha Imposto de Renda a recolher sobre os seus criptoativos, utilizando a calculadora terá um relatório completo para a declaração do IR sem dificuldades.

Como usar a IR Mynt by Velotax

A calculadora de IR Mynt by Velotax permite o preenchimento e cálculo automatizado do imposto devido. Mesmo que o investidor não tenha Imposto de Renda a recolher, utilizando a calculadora terá um relatório completo para a declaração do IR sem dificuldades.

O investidor também poderá optar por fazer a declaração com o Velotax e ter todas as informações sincronizadas para um preenchimento simples e rápido.

Além disso, a ferramenta também pode ser utilizada por investidores que mantêm criptoativos em outras plataformas além da Mynt. Parta isso, basta fazer a inserção manual dos criptoativos em outras exchanges para obter o cálculo e ter salvas as informações para o IR anual.

Veja como simplificar suas declarações:

Acesse o app da Mynt

Clique em “Calcular IR”

Faça o login na página da Velotax. Se for a sua primeira vez utilizando a Velotax, preencha os dados e faça seu cadastro. É muito rápido!

Depois, em "Calculadora de IR Mensal", é possível solicitar o pagamento e o histórico de DARF e relatórios que auxiliam na hora de declarar suas criptos para o Leão.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok