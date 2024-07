Corretora de criptomoedas perde mais de R$ 1 bilhão após sofrer ataque hacker

A corretora de criptomoedas WazirX, uma das maiores da Índia, foi alvo nesta quinta-feira, 18, de um ataque hacker que resultou na perda de ao menos US$ 230 milhões (R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) em ativos digitais. Agora, a empresa busca identificar os responsáveis pelo ataque.

Em um comunicado, a exchange informou que estava ciente do ataque e que ele ocorreu em uma das suas carteiras digitais usadas para armazenar os ativos. "Nosso time está ativamente investigando esse incidente. Para garantir a segurança dos nossos ativos, os saques em cripto e moedas fiduciárias serão temporariamente pausados", disse.

Logo após a perda das criptomoedas, a empresa de segurança em blockchains Elliptic divulgou um comunicado no X, antigo Twitter, afirmando que o ataque teria sido realizado por um grupo de hackers apoiado pela Coreia do Norte.

O total desviado representa 45% de todos os ativos que estavam sob custódia da corretora, de acordo com os números divulgados no seu último relatório de reservas em junho. Ao todo, a exchange tinha US$ 500 milhões em ativos.

Segundo a corretora de criptomoedas, a carteira digital alvo do ataque é do tipo "multisig", uma versão de carteira que exige o fornecimento de duas ou mais chaves de segurança para autenticar e realizar transações antes delas serem processadas em redes blockchains.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Dados divulgados pela empresa LookOnChain apontam que, do total desviado, a maior parte era de unidades da criptomoeda meme shiba inu, somando mais de US$ 100 milhões, mas também foram roubadas unidades de ether, matic e da criptomoeda meme pepe.

Investigações apontam que os hackers já estão vendendo as criptomoedas por meio de contas na corretora descentralizada Uniswap. Apesar de não ter sido nomeado, o grupo hacker Lazarus Group é ligado à Coreia do Norte e tem um histórico de ataques no mercado cripto, podendo estar por trás da operação.