Grupo de hackers da Coreia do Norte acumula R$ 200 milhões em bitcoins roubados

O coletivo de hackers norte-coreanos Lazarus Group é um dos grupos de criminosos mais famosos do mercado cripto, e foi revelado recentemente que eles detêm a quantia de US$ 47 milhões (aproximadamente R$ 233 milhões, na cotação atual) em criptomoedas. A maior parte do estoque de ativos do grupo criminoso é mantida em bitcoin.

De acordo com dados coletados na Dune Analytics pela 21.co, a empresa controladora da 21Shares, carteiras associadas ao Lazarus Group atualmente detêm cerca de US$ 47 milhões em ativos digitais, incluindo US$ 42,5 milhões em bitcoin, US$ 1,9 milhão em ether, US$ 1,1 milhão em BNB e mais US$ 640 mil em stablecoins pareadas ao dólar, principalmente em BUSD.

No entanto, a quantidade de criptomoedas mantida pelo grupo parece ter caído em relação aos US$ 86 milhões que o coletivo de hackers detinha em 6 de setembro, alguns dias após o ataque da Stake.com, no qual o Lazarus Group estaria envolvido.

O painel da Dune rastreia 295 carteiras identificadas pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) como sendo de propriedade do grupo de hackers. O grupo não detém nenhuma moeda de privacidade, como Monero, Dash ou Zcash, que são mais difíceis de rastrear.

Ataques milionários em 2023

Enquanto isso, as carteiras de criptomoedas do Lazarus ainda estão bastante ativas. A transação mais recente foi registrada em 20 de setembro. A 21.co também observou que as participações do grupo provavelmente são muito maiores do que o que foi rastreado pela Dune.

"Devemos observar que esta é uma estimativa de limite mínimo das participações em criptomoedas do Lazarus Group com base em informações publicamente disponíveis", afirmou. Em 13 de setembro, o Cointelegraph informou que o Lazarus Group foi o responsável pelo ataque à corretora de criptomoedas CoinEx, que perdeu pelo menos US$ 55 milhões.

O FBI também atribuiu ao Lazarus Group os hacks da Alphapo, da CoinsPaid e da Atomic Wallet, que somaram mais de US$ 200 milhões roubados pelo grupo apenas em 2023. No entanto, a Chainalysis informou que os roubos de criptomoedas dos hackers ligados à Coreia do Norte caíram 80% este ano até agora em relação a 2022.

Em meados de setembro, grupos ligados à Coreia do Norte haviam roubado um total de US$ 340,4 milhões em criptomoedas, um montante consideravelmente inferior ao recorde de US$ 1,65 bilhão em ativos digitais roubados em 2022. No final da semana passada, as autoridades federais dos EUA alertaram sobre o "risco significativo" de possíveis ataques do Lazarus Group a entidades do setor de saúde pública e de seguros de saúde dos EUA.

