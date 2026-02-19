Bitcoin pode voltar a subir, mas ainda não tem força para novo rali

O bitcoin tem registrado recuperações pontuais nas últimas semanas, mas ainda enfrenta dificuldades para sustentar uma tendência de alta consistente. Analistas apontam que, apesar de uma leve melhora nas condições macroeconômicas, o mercado continua limitado por fatores como dólar forte, liquidez restrita e pressão vendedora persistente.

Movimentos recentes mostram que o ativo consegue subir temporariamente, mas essas altas são rapidamente revertidas. Em uma das sessões mais recentes, o bitcoin chegou a ser negociado a US$ 68.500, antes de recuar para abaixo de US$ 66 mil ao longo do dia, refletindo a influência de um dólar mais forte e sinais mais rígidos do Federal Reserve.

Esse padrão reforça a percepção de que o sentimento do mercado ainda é frágil e que investidores continuam adotando uma postura cautelosa, realizando lucros rapidamente diante de incertezas macroeconômicas.

Condições macroeconômicas limitam recuperação

A desaceleração da inflação elevou as expectativas de cortes nas taxas de juros ao longo do ano, o que tradicionalmente favorece ativos de risco como o bitcoin. Esse cenário pode indicar uma recuperação gradual da liquidez após um período prolongado de aperto financeiro.

No entanto, analistas avaliam que o Federal Reserve deve adotar uma abordagem gradual, sem reduções agressivas de juros. Esse ambiente tende a permitir recuperações pontuais, mas dificulta movimentos mais amplos e sustentados.

Analistas da Bitfinex afirmaram que o mercado atual é caracterizado por oscilações em ondas, em vez de rompimentos consistentes. “Nesse ambiente, a volatilidade permanece provável. Movimentos táticos de alta podem ocorrer quando o posicionamento se torna excessivamente defensivo, mas um avanço estrutural duradouro exigirá confirmação mais clara da desinflação e demanda consistente”, disseram.

Dólar forte e liquidez pressionam o mercado

Outro fator que limita o avanço do bitcoin é o fortalecimento do dólar, que tende a reduzir o apetite por ativos de maior risco. Segundo Alex Kuptsikevich, analista-chefe da FxPro, essa relação pode aumentar a volatilidade. “É preocupante que a dinâmica do bitcoin acompanhe o fortalecimento recente do dólar. Quando investidores se convencem de que a alta da moeda americana é uma tendência, a volatilidade pode aumentar”, afirmou.

Além disso, saídas de stablecoins das exchanges indicam redução de liquidez, enquanto investidores de longo prazo mostram sinais de pressão semelhantes aos observados em fases finais de ciclos de baixa anteriores.

Embora recuperações pontuais permaneçam possíveis, analistas apontam que um avanço mais consistente dependerá de fatores como enfraquecimento do dólar, melhora da liquidez e aumento da demanda no mercado à vista. Até que esses elementos se consolidem, a trajetória do bitcoin deve continuar marcada por volatilidade e movimentos limitados.

