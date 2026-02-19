Pressão vendedora de criptomoedas atinge nível recorde

A pressão vendedora sobre altcoins atingiu o maior nível dos últimos cinco anos, sinalizando uma saída significativa de investidores desse segmento do mercado cripto. Dados da plataforma de análise on-chain CryptoQuant mostram que o saldo líquido entre compras e vendas de altcoins, excluindo bitcoin e ether, chegou a -US$ 209 bilhões, refletindo uma retirada expressiva de capital.

O indicador caiu acentuadamente desde janeiro de 2025, quando a demanda ainda acompanhava a oferta e o fluxo líquido permanecia próximo do equilíbrio. O movimento atual indica uma mudança relevante no comportamento dos investidores, especialmente do varejo e de participantes com perfil mais especulativo.

Segundo Andri Fauzan Adziima, chefe de pesquisa da Bitrue, o volume negativo reflete a saída desse grupo do mercado. "O saldo líquido de -US$ 209 bilhões reflete fortes saídas do varejo e ausência de demanda ampla", afirmou. Ele acrescentou que investidores institucionais permanecem concentrados em bitcoin e em poucas altcoins de maior relevância, caracterizando o movimento como uma liquidação predominantemente do varejo.

Liquidez migra para stablecoins e sinaliza cautela

A saída de capital das altcoins coincide com um aumento relevante nos fluxos de stablecoins. Dados indicam que a Binance concentra cerca de 65% da liquidez total dessas moedas em corretoras, o equivalente a aproximadamente US$ 47,5 bilhões.

Para Adziima, esse volume representa uma postura mais defensiva por parte dos investidores. "Os US$ 47,5 bilhões mantidos na Binance mostram um modo defensivo de espera e concentração de liquidez, não uma saída completa do mercado cripto", disse.

Ryan Yoon, analista sênior da Tiger Research, também interpreta o movimento como um sinal de cautela estratégica. Segundo ele, a concentração de liquidez sugere que investidores aguardam melhores pontos de entrada, mas enfrentam dificuldades diante da volatilidade persistente.

Mercado favorece especulação de curto prazo

Apesar da pressão vendedora, algumas altcoins ainda registram altas temporárias impulsionadas por eventos específicos ou narrativas pontuais. O token WLFI, por exemplo, subiu 20% antes de um evento recente, mas perdeu parte dos ganhos pouco depois.

Esse padrão indica um mercado dominado por movimentos especulativos de curto prazo, com menor presença de investidores focados em fundamentos ou posições de longo prazo.

Analistas avaliam que esse cenário pode levar a uma seleção natural entre os projetos. Adziima prevê um processo em que apenas altcoins com adoção real e utilidade concreta devem sobreviver, enquanto a maioria pode não retornar aos níveis anteriores. Yoon também aponta que investidores institucionais tendem a selecionar projetos específicos com aplicações práticas, reforçando a tendência de consolidação no setor.

