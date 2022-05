Corretora de criptomoedas é a nova patrocinadora do Brasileirão 2022

Estreitando os laços do futebol com os criptoativos, a Binance, uma das maiores corretoras cripto do mundo, foi anunciada como nova patrocinadora do Brasileirão, um dos principais campeonatos do esporte no país. Além do campeonato principal, chamado de Brasileirão Assaí, a corretora também é a apoiadora cripto exclusiva de três campeonatos femininos associados – o Brasileirão Feminino Neoenergia, e os femininos A-2 e A-3.

A parceria, que deve durar pelo menos três anos, vai contemplar a associação do nome da corretora com o campeonato, assim como planos de desenvolvimento de fan tokens, NFTs e outros projetos não especificados no anúncio oficial realizado nesta segunda-feira, 9.

“A indústria vem mudando constantemente no ecossistema digital e tecnológico. As torcidas do País do Futebol já estão se engajando no mundo de fan tokens e NFTs e, neste cenário, é um grande avanço e um passo inovador ter essas competições Brasileirão Assaí, Brasileirão Feminino Neoenergia, Brasileirão Feminino A-2 e Brasileirão Feminino A-3] associados à Binance, um gigante global desse mercado. Para nós é uma parceira estratégica para entender cada vez mais o perfil dos torcedores brasileiros e conectá-los com as competições”, afirma o diretor Comercial e de Marketing da CBF, Lorenzo Perales.

“O esporte é um importante motor de inclusão na sociedade. E sendo o futebol fortemente ligado à identidade e a cultura brasileiras, nossa parceria com a CBF é importante para ajudar a expandir a adoção de cripto e gerar impacto positivo para nossos usuários, a comunidade cripto e de blockchain, e a sociedade como um todo no Brasil”, diz Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, que já é patrocinadora do campeonato Paulistão Sicredi e do Santos Futebol Clube.

A relação do esporte com os criptoativos é uma das mais importantes na expansão do setor. A corretora Crypto.com, por exemplo, é uma das maiores patrocinadoras da Fórmula 1, assim como a FTX, de Sam Bankman-Fried. No futebol, mais especificamente, uma das parcerias mais significativas foi anunciada na semana passada – a rede de blockchain Algorand se tornou patrocinadora da Copa do Mundo Fifa, que acontece no Catar no final deste ano.

