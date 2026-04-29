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Corretora cripto movimenta US$ 1 trilhão em 2026 e tem mesma quantidade de clientes que a Netflix

Binance reafirma liderança no mercado cripto com 310 milhões de usuários, mas quer atingir 3 bilhões, quase metade da população bancarizada

(SOPA Images/Getty Images)

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Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 29 de abril de 2026 às 09h35.

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A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou na última terça-feira, 28, que já movimentou mais de US$ 1 trilhão em 2026.

Dados da plataforma CryptoQuant mostram que, somados os quatro primeiros meses de 2026, a Binance teve US$ 1,09 trilhão em volume de negociação à vista. O valor é significativamente maior do que o volume transacionado por outras corretoras.

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Bybit, Coinbase e OKX, as três seguintes, atingiram o valor somado de US$ 745 bilhões em transações no mesmo período. Por exemplo, em janeiro deste ano, a Binance movimentou US$ 411 bilhões, enquanto a Bybit vem atrás com US$ 89 bilhões, segundo dados apurados pela EXAME na plataforma The Block Pro.

Em um comunicado de imprensa enviado à EXAME, a Binance justifica que parte do volume transacionado vem da crescente presença de ativos financeiros tradicionais na plataforma, que agora representam uma parcela significativa da atividade.

Meta de 3 bilhões de usuários

No mesmo comunicado, a Binance revelou também ter 316 milhões de usuários, o mesmo número que a Netflix, uma das maiores plataformas de streaming da atualidade.

Apesar do número significativo, a Binance afirma ter uma meta de atingir 3 bilhões de usuários, cerca de metade da população mundial bancarizada. Atualmente, 76% da população mundial possui conta em banco, com cerca de 1,3 bilhão de adultos sem conta bancária.

A parcela da população que não possui conta em banco também faz parte da meta da Binance, já que a empresa afirma enxergar uma oportunidade em “pular etapas” do sistema bancário tradicional e oferecer acesso financeiro “mobile-first” para essas pessoas.

“A trajetória da Binance rumo aos 3 bilhões de usuários reflete uma mudança mais ampla na forma como o acesso financeiro pode se expandir nos próximos anos. Uma grande parcela da população mundial permanece mal atendida pela infraestrutura financeira tradicional, mesmo com o aumento contínuo da conectividade móvel”, disse a empresa no comunicado.

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