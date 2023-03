Conheça a criptomoeda que disparou e teve alta de 250% em fevereiro

A criptomoeda do Stacks, um blockchain de segunda camada baseado na rede do bitcoin, teve o segundo melhor desempenho em fevereiro de 2023 dentre as 100 maiores criptos do mercado. Dados do CoinMarketCap apontam que, em 30 dias, o STX valorizou 256,24%, chegando à cotação de US$ 0,9723.

A disparada também fez com que a criptomoeda ganhasse espaço entre os maiores projetos do mercado. Antes próximo da 50ª posição, agora o Stacks está na 41ª levando em conta a capitalização de mercado, também conhecida como market cap, que chegou à casa dos US$ 1,33 bilhões.

Analistas atribuem os investimentos no blockchain a um interesse crescente em outro projeto, o Ordinals. Ele ganhou popularidade entre o fim de 2022 e o começo de 2023 por permitir a criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) diretamente na rede Bitcoin.

A iniciativa fez com que o nível de atividade dos usuários do blockchain da maior criptomoeda do mundo chegasse ao maior valor desde maio de 2021. Entretanto, o Ordinals ainda possui algumas limitações técnicas, em especial no processo de criação desses NFTs, a cunhagem.

O Stacks já havia sido lançado em 2021 como uma solução para os usuários que queriam criar contratos inteligentes, NFTs e protocolos de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) e ainda estar ligados à segurança do bitcoin. Por isso, ele se tornou um dos primeiros blockchains a permitir a cunhagem dos tokens do Ordinals.

A parceria com o projeto fez com que a criptomoeda STX "surfasse" na onda de animação dos investidores com o Ordinals, levando à sua forte valorização. Além disso, o Stacks passou em 22 de fevereiro por uma atualização de rede que deu compatibilidade com outros projetos ligados ao bitcoin.

Nesses casos, a visão dos investidores é de que, caso esses projetos cresçam em popularidade e adesão, o Stacks tende a aumentar o seu número de usuários e sua criptomoeda valorizaria. Entretanto, ainda resta saber se essas apostas irão se confirmar.

Em relatório, a empresa CoinShare defendeu que a adoção do Ordinals ainda vai depender da "aceitação social" dos usuários do Bitcoin e da expansão do seu ecossistema, incluindo um marketplace para negociação. A principal polêmica em torno do projeto está no fato de que vários entusiastas do bitcoin defendem que seu blockchain não foi criado para abrigar NFTs, contratos inteligentes e outras aplicações.

Alguns usuários argumentam que a rede não foi criada para comportar atividades não-financeiras, já que a criptomoeda foi idealizada para ser uma reserva de valor digital, e portanto são contra a existência do Ordinals. A CoinShare observa que outras tentativas de trazer contratos inteligentes para a rede Bitcoin falharam nos últimos anos.

Além disso, o Stacks ainda precisará lidar com alguns desafios para agradar usuários e manter uma trajetória de crescimento. Pessoas que decidiram entrar na rede reclamaram sobre problemas de usabilidade que levam a erros de transações. Os desenvolvedores ligados ao projeto prometeram que vão resolver esses problemas e aumentar a integração com o Ordinals, o que pode ajudar a criptomoeda no curto prazo.

"Mais informações se tornaram disponíveis nas últimas semanas sobre pessoas comprando e negociando mais [NFTs do Ordinals]. Muitas pessoas têm dito: 'Bem, se os Ordinais se saírem muito bem, isso dá um motivo para as pessoas usarem a rede Bitcoin e, portanto, terão a necessidade de usar o Stacks", comentou Katie Talati, chefe de investimento em criptomoedas da Arca.

