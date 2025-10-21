Future of Money

Computação quântica é a 'maior ameaça para o bitcoin', afirma executivo

Nic Carter, fundador da empresa Coin Metrics, defende que computação quântica é a principal ameaça de longo prazo à criptomoeda

Bitcoin: computação quântica pode ameaçar criptomoeda (Reprodução/Reprodução)

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 17h40.

Nic Carter, fundador da empresa de análises Coin Metrics, afirmou na última segunda-feira, 20, que a computação quântica é a maior ameaça de longo prazo para o bitcoin. Ele também defendeu que o setor precisa deixar de abordar o tema como se fosse uma "ficção científica".

Em uma publicação no seu blog pessoal, Carter disse que os algoritmos que regem o funcionamento da criptomoeda e do seu blockchain baseiam-se em uma linguagem de programação altamente vulnerável à computação quântica. Por isso, o projeto tem riscos de segurança no futuro.

O grande risco para o bitcoin seria um avanço da computação quântica até um ponto em que um computador baseado nessa tecnologia conseguiria quebrar os algoritmos da criptomoeda. A partir disso, seria possível controlar e alterar todas as informações na rede.

Nesse cenário hipotético, os responsáveis pelo ataque poderiam alterar dados, roubar ou transferir criptomoedas, identificar ativos e proibir movimentações ou trocas. Portanto, toda a lógica de controle e funcionamento do projeto acabaria caindo por terra.

Carter disse ainda que o risco representado pela computação quântica não deve ser motivo de "pânico" no mercado, mas que é preciso que a comunidade do bitcoin desenvolva um "plano de ação" para proteger o projeto de ameaças à sua existência no longo prazo.

O executivo defende que a comunidade de desenvolvedores por trás da criptomoeda já precisa começar a trabalhar no desenvolvimento de algoritmos que sejam resistentes à computação quântica. Na prática, os algoritmos teriam uma linguagem específica que impediria a quebra.

Ele afirma que a comunidade precisa desenvolver "caminhos de migração realistas" ao invés de abordar o tema como um "exercício de imaginação", por mais que a implementação desses algoritmos e a concretização da ameaça da computação quântica sejam um cenário de longo prazo.

Dados da empresa Project Eleven indicam que 10 milhões de endereços de bitcoin possuem chaves públicas expostas e mais de 6 milhões de bitcoins poderiam estar em risco com a computação quântica. Entretanto, analistas acreditam que o projeto conseguirá desenvolver mecanismo de proteção a tempo.

