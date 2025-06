Computação quântica vai acabar com o bitcoin? Michael Saylor diz que não e cita jogadas de marketing

O entusiasta do bitcoin Michael Saylor minimizou as preocupações sobre o impacto da computação quântica no bitcoin, chamando isso de uma jogada de marketing para promover tokens com a marca “quântica”.

“É principalmente marketing de pessoas que querem te vender o próximo token ioiô quântico”, disse o presidente executivo da Strategy em uma entrevista no programa Squawk Box da CNBC em 6 de junho.

O potencial impacto da computação quântica no bitcoin tem sido considerado uma ameaça significativa à segurança da criptomoeda.

De acordo com a empresa de pesquisa em computação quântica Project Eleven, 10 milhões de endereços de bitcoin possuem chaves públicas expostas e mais de 6 milhões de bitcoins poderiam estar em risco caso essas máquinas se tornem poderosas o suficiente para quebrar as chaves criptográficas ECC do Bitcoin.

Mas mesmo que uma ameaça quântica legítima surgisse de um gigante da tecnologia, ela não seria revelada, pois isso colocaria em risco seus negócios e até o governo dos Estados Unidos, disse Saylor.

“Google e Microsoft não vão te vender um computador que quebre a criptografia moderna porque isso destruiria o Google, a Microsoft, o governo dos EUA e o sistema bancário.”

Bitcoin só precisaria ser atualizado, diz Saylor

Se um computador quântico legítimo surgisse e ameaçasse a segurança do bitcoin, os desenvolvedores principais do protocolo e os fabricantes de hardware implementariam uma correção, afirmou Saylor:

“A resposta é: atualização de hardware da rede Bitcoin, atualização de software da rede Bitcoin, assim como Microsoft, Google, o governo dos EUA fazem upgrades.”

“A gente só vai atualizar o software.” Saylor acrescentou que é 10 mil vezes mais provável que alguém perca seu bitcoin para um ataque de phishing do que para a computação quântica.

“É a coisa mais difícil do universo de hackear”, disse Saylor, acrescentando: “Eles vão hackear seu sistema bancário, sua conta do Google, sua conta da Microsoft e qualquer outro ativo seu muito antes disso porque são ordens de magnitude mais fracos.”

A ameaça quântica ao bitcoin já está sendo testada

O Project Eleven lançou uma competição em abril para ver quem consegue quebrar o maior pedaço de uma chave de bitcoin usando um computador quântico ao longo do próximo ano.

O Project Eleven disse que o propósito do “Q-Day Prize” é testar “quão urgente é a ameaça” da computação quântica ao bitcoin e encontrar soluções à prova de quântica para proteger o bitcoin a longo prazo.

Computadores quânticos da IBM e do Google ainda estão longe de ameaçar o bitcoin

Estimativas atuais sugerem que cerca de 2 mil qubits lógicos (com correção de erros) seriam suficientes para quebrar uma chave ECC de 256 bits do bitcoin, segundo o Project Eleven.

O chip Heron da IBM e o Willow do Google conseguem atualmente operar com 156 e 105 qubits — muito longe de causar qualquer ameaça real ao bitcoin, mas significativos o bastante para causar preocupação, afirmou o Project Eleven.