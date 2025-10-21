Altcoins recuam aos piores níveis baixos desde o colapso da FTX em meio à queda do apetite por risco

O mercado de criptomoedas segue em queda após a liquidação de cerca de US$ 20 bilhões registrada em 10 de outubro — a maior baixa diária já observada no setor. O movimento interrompeu o ciclo de especulação entre os ativos digitais e deixou bitcoin, altcoins e fundos negociados em bolsa (ETFs) em busca de nova direção.

O impacto foi mais severo entre as altcoins, que reverteram para níveis abaixo das mínimas registradas após a crise da FTX em 2022.

De acordo com a Bloomberg, um índice que acompanha os 50 menores tokens por capitalização de mercado, incluindo moedas de nicho como Pump.fun, mostra retração acentuada no interesse desses ativos, geralmente negociados por investidores de varejo e usados como termômetro do apetite especulativo.

O bitcoin se manteve acima de US$ 100 mil, mas ainda distante dos patamares das semanas anteriores. O ativo chegou a cair no início da sessão, mas se recuperou parcialmente, negociado em torno de US$ 113 mil em Nova York. A reversão anterior foi agravada por liquidações automáticas em corretoras como a Binance, acionadas por perdas em contratos futuros perpétuos (sem data de validade).

O cenário também repercute em outros mercados usados como proteção contra riscos, como o ouro e a prata, que registraram quedas simultâneas. Embora o movimento nas criptomoedas tenha origem própria, ele reflete um enfraquecimento geral no apetite por risco em 2025.

Saídas de ETFs e posições defensivas reforçam cautela

A retração no setor ocorre em meio à perda de fôlego nos ETFs de criptoativos. O iShares Bitcoin Trust, da BlackRock, com cerca de US$ 88 bilhões em ativos, teve saídas de mais de US$ 400 milhões em cinco dias, interrompendo uma sequência de dez sessões de entradas.

O ETF de Ethereum (ETHA) registrou retiradas de mais de US$ 260 milhões em dois dias, indicando menor interesse de investidores de varejo.

Nos mercados futuros perpétuos, as taxas de financiamento estão negativas há uma semana, o que mostra que traders estão pagando para manter posições vendidas em bitcoin. O interesse em aberto e o volume de opções permanecem baixos, refletindo expectativas de preços estáveis.

Dados da Deribit, plataforma da Coinbase, mostram maior demanda por opções de venda com preço de exercício em US$ 100 mil, sinal de busca por proteção contra novas quedas.

A atenção dos investidores agora se volta ao índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que será divulgado na próxima sexta-feira, 24. Um resultado acima do esperado pode pressionar ainda mais os ativos considerados de risco, incluindo criptomoedas.