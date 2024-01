Como as notícias podem impactar o preço das criptomoedas? Entenda

Ao longo da história do mercado financeiro, as notícias foram capazes de impactar os preços dos mais variados ativos. Com o surgimento das criptomoedas, não seria diferente.

Os altos e baixos no mercado cripto também ocorrem a partir das publicações de notícias que podem ter o poder de influenciar a tomada de decisão de investidores.

Notícias positivas impulsionam investidores e empresas; no entanto, quando a narrativa é negativa, prepare-se para um abalo nos preços dos ativos.

Mas aqui está o ponto-chave: antes de acreditar em manchetes, é essencial saber interpretá-las. Como fazer isso de forma segura? É o que você confere no vídeo:

