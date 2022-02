Com Lebron e Larry David, criptomoedas são destaque no Super Bowl; assista

A NFL é a maior liga esportiva dos Estados Unidos e o Super Bowl, a grande final da competição, é o evento esportivo mais aguardado do ano no país — e um dos mais importantes do mundo. Mas além da disputa de futebol americano, o evento também é conhecido pelos anúncios publicitários durante as dezenas de pausas do jogo.

Em 2022, como de costume, as maiores marcas do mundo divulgaram seus produtos com superproduções em anúncios que são assistidos por milhões de pessoas e chegam a custar US$ 7 milhões (R$ 36 milhões) por um espaço de 30 segundos.

Na "batalha de comerciais" do Super Bowl 2022, empresas como Amazon, BMW, Booking.com, Budweiser, Cheetos, eToro, Expedia, General Motors, Gillette, Google, Hellmann's, Kia, Lay's, Meta (ex-Facebook), Nissan, Pringles, Salesforce, Sam's Club, Skechers, T-Mobile e Toyota, entre outras, divulgaram suas marcas ao longo da disputa entre Cincinatti Bengals e Los Angeles Rams.

Mas, além das marcas mundialmente famosas, o Super Bowl 2022 também teve, pela primeira vez, anúncios ligados ao universo das criptomoedas em seus intervalos. E eles ficaram entre os destaques da "programação" publicitária do evento.

Um dos anúncios mais comentados do evento foi o filme WAGMI (sigla para We are all gonna make it, ou "Nós todos vamos conseguir", que se tornou uma espécie de gíria ou mantra dos entusiastas de criptoativos), da corretora cripto Coinbase. Durante 30 segundos, a empresa exibiu um QR Code colorido num fundo preto, com uma música genérica de fundo. E só isso. Assista abaixo:

Ao escanear o código, os telespectadores eram levados para uma página que dizia "Menos conversa, mais bitcoin", que oferecia US$ 15 em criptomoeda para cidadãos americanos que abrissem conta na corretora. O resultado foi tão positivo que o site chegou a cair devido ao excesso de usuários tentando acessar a página.

Depois de alguns segundos fora do ar, o problema foi corrigido, mas obrigou o CEO da empresa a se manifestar sobre o assunto: "O anúncio foi ao ar! O link mais rápido entre a sua TV e o seu telefone é o QR [Code]. Obrigado ao time que trabalhou rápido na ideia e revolveu rápido o problema com o aumento de tráfego no site. E sejam todos bem-vindos à criptoeconomia", publicou Brian Armstrong, no Twitter, que também compartilhou uma série de publicações elogiando a campanha e também mensagens de seu time de desenvolvedores contando que o anúncio causou o maior tráfego da história no site da empresa.

Outra empresa do mercado cripto que chamou a atenção durante o Super Bowl foi a corretora Crypto.com e seu filme com o astro da NBA Lebron James chamado The Moment of Truth (ou "A Hora da Verdade", numa tradução livre). No anúncio, o Lebron de 2022 conversa com o Lebron de 2003.

O Lebron adolescente questiona o Lebron do futuro sobre fones sem fio, smartphones e carros elétricos e tenta perguntar ao seu eu do futuro sobre o seu sucesso na liga. "Eu não posso te contar tudo", diz o Lebron do futuro. "Mas se você quiser fazer história, você precisa tomar suas decisões". Na tela, a mensagem: "A sorte favorece os corajosos". Assista abaixo:

Por último, a corretora FTX levou ao ar um filme publicitário com o comediante Larry David como protagonista, focado nas pessoas que ainda desacreditam as criptomoedas. Nele, o astro do humor nos EUA interpreta diversos personagens, numa viagem no tempo que o coloca sempre no papel daquele que desacredita as invenções mais importantes da história, da roda à energia elétrica, da viagem à Lua até, claro, as criptomoedas. "Não seja como o Larry. Não perca a oportunidade das criptomoedas, dos NFTs, da próxima grande invenção". Assista abaixo:

O Los Angeles Rams foi o grande campeão do Super Bowl 2022, mas não foram os únicos a comemorar o resultado da partida. As empresas de criptoativos, que fizeram sua estreia na "batalha de comerciais" do evento e que tiveram seus filmes entre os mais comentados do mundo nas últimas horas, com certeza também podem dizer que saem como vencedoras da disputa.

