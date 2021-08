Com atualização cada vez mais perto, criptomoeda da rede Cardano sobe 38%

Quinto maior ativo digital do mundo por valor de mercado, a ADA, criptomoeda nativa da rede Cardano, é negociada em forte alta nesta quarta-feira, 11, depois que o seu fundador anunciou que a ativação do uso de contratos inteligentes no blockchain será anunciada nos próximos dias.

Charles Hoskinson, que também é um dos criadores da rede Ethereum - hoje o principal "concorrente" da Cardano -, falou sobre o assunto em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. De acordo com ele, a data da ativação da nova funcionalidade do blockchain será divulgada nesta sexta-feira, 13. "Vamos anunciar quando a atualização Alonso vai acontecer e, quando isso acontecer, poderemos rodar contratos inteligentes no Cardano", disse, completando que a atualização acontecerá antes da conferência "Cardano Summit", marcada para setembro.

"Com a revelação de que o lançamento da mainnet está a caminho, os investidores e entusiastas de criptoativos em geral ficaram entusiasmados com o hype de que uma infraestrutura de blockchain supostamente superior, com a possibilidade de suportar a próxima geração de contratos inteligentes, está no horizonte" disse Konstantin Anissimov, diretor executivo da corretora inglesa CEX.IO, à Business Insider. "Isso sempre influenciou a estabilidade da ADA e está contribuindo para o aumento contínuo dos preços", completou.

A expectativa pela atualização já vinha movimentando o preço da criptomoeda ADA para cima há alguns dias, mas a tendência se intensificou. No momento, a ADA é negociado a US$ 1,88, o maior valor em quase três meses - ainda bastante abaixo da máxima histórica do ativo digital, de US$ 2,46. Nas últimas 24 horas, são mais de 20% de ganhos e, na última semana, mais de 38%.

A performance da ADA supera a do seu principal "rival" em 2021. Ela acumula quase 920% de alta no ano, contra 342% do ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. Ambas ganham do bitcoin, que soma 57% de alta acumulada em 2021.

Contratos inteligentes, ou smart contracts, são sistemas de contratos utilizados para executar transações automaticamente sem a necessidade da uma empresa, governo ou entidade como intermediário. Por exemplo, suponha que uma pessoa queira mandar 10 unidades de ether para um amigo, mas que isso só aconteça em determinada data ou após algum acontecimento específico - para criar esse requisito, usa-se um smart contract. Em outras palavras, é uma condição imposta que, uma vez alcançada, executa automaticamente determinada transação.

Por tornar as transações automáticas, os smart contracts são usados em quase todas as aplicações descentralizadas que rodam em blockchain, como plataformas de NFTs, jogos, protocolos de serviços financeiros descentralizados (DeFi), entre muitos outros. Atualmente, as principais redes para esse tipo de aplicação são Ethereum e Binance Chain, que servem de base para mercados multimilionários e enormes volumes de transações todos os dias. A capacidade de abocanhar uma fatia desses setor é a razão para as grandes expectativas dos investidores da ADA.

No caso da Cardano, o desenvolvimento da rede é mais lento do que das concorrentes por desejo dos seus criadores, que optaram por um processo mais embasado para mudanças que em outros blockchains aconteceram rapidamente. O time de desenvolvedores, engenheiros de software e pesquisadores da rede já publicaram mais de 100 artigos científicos sobre a tecnologia, com intuito de resolver problemas de escalabilidade e outras questões que afetam seus antecessores e, assim, supostamente oferecer um serviço melhor.

A demora, por outro lado, deixou a rede Cardano muito atrás dos concorrentes, que hoje já dominam amplamente setores como NFTs e DeFi, em especial a rede Ethereum. Agora, com a atualização, a rede buscar correr atrás, mas alcançar os "rivais" não será tarefa fácil, já que muitas plataformas e tecnologias estão bastante avançadas e, de certa forma, já consolidadas em seus ecossistemas atuais.