Coinbase mostra que empresa é muito mais que corretora de criptomoedas

A Coinbase, a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, divulgou na última semana seus resultados do segundo trimestre. Apesar de mostrar uma perda líquida, alguns pontos positivos surgiram, como um corte de 13% nas despesas operacionais em relação ao último trimestre e um aumento de 3% em suas reservas de caixa. para US$ 5,5 bilhões.

No entanto, a exchange foi atingida com um prejuízo líquido de US$ 97 milhões, pior do que no trimestre anterior, e viu uma queda de 32% em seu EBITDA ajustado para US$ 194 milhões no segundo trimestre. Uma desvantagem foi a queda de 7% na receita de assinaturas e serviços no primeiro trimestre.

A carta da empresa aos acionistas revelou que uma queda de 28% no valor de mercado da stablecoin USDC foi uma das responsáveis pela perda. Como a Coinbase detém uma participação na Circle , emissora do ativo, ela ganha com a taxa de juros oferecida pelas reservas de stablecoin.

Além disso, os saldos fiduciários dos clientes depositados na exchange servem como outra fonte de receita. Mas, apesar disso, a receita de juros da Coinbase caiu 16% em relação ao último trimestre, para US$ 201 milhões no segundo trimestre.

Mesmo assim, os números sugerem que a Coinbase diminuiu com sucesso sua dependência das taxas cobradas para negociação. As receitas de assinatura e serviço igualaram as receitas de negociação no primeiro semestre de 2023, uma mudança mais perceptível quando se considera que os custos de transação consomem cerca de 15% de suas receitas.

Isso sugere que a Coinbase fez a transição de uma empresa comercial para uma corretora de serviços, priorizando as receitas recorrentes. Olhando para o preço das ações da Coinbase, não há um sinal claro dessa mudança de foco ao longo de 2023, o que sugere que os investidores ainda acreditam firmemente que as taxas de negociação continuarão sendo o principal gerador de receita para a empresa, ou eles simplesmente não analisaram os números com a diligência que deveriam.

Estratégia vai dar certo?

É impossível prever com precisão a direção que o mercado de criptomoedas tomará nos próximos anos, mas certamente pode-se avaliar o potencial da Coinbase para aumentar seus serviços e receitas de assinatura, independentemente de como as taxas de negociação se sairão. Existem vários eventos notáveis ​​no horizonte que podem reduzir significativamente a dependência da exchange na negociação.

A volatilidade do cenário cripto obscurece o julgamento sobre se o pivô da Coinbase para receitas fora do segmento de negociação é a decisão certa. Mas os sinais mostram que a Coinbase é ágil e adaptável, cortando despesas e fortalecendo seu caixa. A empresa conseguiu igualar as receitas de assinatura com as receitas de negociação, um claro indicador dessa adaptabilidade.

A questão de um bilhão de dólares, no entanto, é se os investidores reconhecerão e recompensarão essa mudança na geração de receita. Atualmente, parece que os investidores não estão prestando atenção adequada à reformulação estratégica da Coinbase, mas se alguns dos cenários prejudiciais para outras corretoras ganharem vida, os investidores poderão ter uma agradável surpresa.

