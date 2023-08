Anúncio de stablecoin do PayPal gera onda de golpes com criptomoedas falsas

Desde o anúncio do lançamento da nova stablecoin do PayPal (PYUSD), oportunistas, degenerados e possíveis golpistas estão tentando lucrar com o hype criando tokens falsos para enganar investidores desavisados.

De acordo com dados da plataforma de monitoramento de exchanges descentralizadas DEX Screener, quase 30 novos pares de tokens com o símbolo "PYUSD" surgiram nas horas seguintes ao anúncio.

Today, we’re unveiling a new stablecoin, PayPal USD (PYUSD). It’s designed for payments and is backed by highly liquid and secure assets. Starting today and rolling out in the next few weeks, you’ll be able to buy, sell, hold and transfer PYUSD. Learn more https://t.co/53RRBhmNHx pic.twitter.com/53ur2KmjU7 — PayPal (@PayPal) August 7, 2023

"Hoje, estamos revelando uma nova stablecoin, o PayPal USD (PYUSD). Ela foi projetada para pagamentos e é respaldada por ativos altamente líquidos e seguros. A partir de hoje e nas próximas semanas, você poderá comprar, vender, manter e transferir PYUSD", publicou o PayPal no Twitter.

Os falsos tokens foram cunhados em várias redes, incluindo a BNB Smart Chain, a Ethereum e a mais nova solução de camada 2 da Coinbases, a Base.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

É importante observar que o token real do PayPal USD foi criado em novembro de 2022 e pode ser verificado no seguinte endereço de contrato.

O PayPal declarou explicitamente que o PayPal USD só poderia ser enviado entre carteiras verificadas do PayPal e outras carteiras compatíveis, tornando extremamente improvável que qualquer um dos tokens listados com o mesmo ticker na UniSwap ou em qualquer outra exchange descentralizada seja verdadeiro.

Tokens falsos

O mais capitalizado PYUSD falso foi criado na Ethereum e registra impressionantes US$ 2,6 milhões em volume de negociação desde a sua criação, apenas alguns minutos depois que o PayPal anunciou o lançamento de sua stablecoin.

Apesar de ter subido mais de 30.000% nas primeiras oito horas após o lançamento, o token despencou mais de 66% em relação ao seu recorde histórico.

Um token em particular teve uma abordagem ligeiramente humorística da stablecoin do PayPal, e foi lançado com o nome "PepeYieldUnibotSatoshiDoge". O token valorizou mais de 3.000% em quatro horas.

Muitos dos tokens PYUSD falsos listados são provavelmente "honeypots", o que significa que, uma vez que um investidor adquire o token, ele não pode vendê-lo e, na prática, entregou suas criptomoedas a criminosos.

A menos que os investidores sejam capazes de auditar os contratos inteligentes, eles geralmente não descobrirão que o token é um honeypot até tentarem vender suas participações.

Usuários do mercado cripto costumam de aproveitar de temas em alta no momento, como o anúncio do PayPal, para criar criptomoedas inspiradas e lucrar a partir de projetos sem fundamento ou até mesmo golpes.

Em 3 de agosto, desenvolvedores anônimos criaram um token “LK-99” em uma tentativa de lucrar com a mania dos supercondutores.

Uma semana antes, em 27 de julho, mais de 50 criptomoedas foram criadas com tema de OVNIs enquanto o Congresso dos Estados Unidos realizava uma audiência em que um denunciante acusou o governo dos EUA de encobrir visitas alienígenas à Terra.

