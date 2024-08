Cofundador do Reddit revela que transformou US$ 10 mil em US$ 17,1 milhões com criptomoeda

Alexis Ohanian, cofundador da rede social Reddit, revelou em uma entrevista recente que teve um lucro milionário com o investimento em uma criptomoeda. O executivo afirmou ter transformado US$ 10 mil em US$ 17,1 milhões, ou R$ 93 milhões na cotação atual do dólar.

Ohanian também disse que este foi o seu “melhor investimento”, em entrevista ao canal 20VC no Youtube. A valorização do investimento foi de mais de 170.000%, ou US$ 1.700 para cada dólar investido.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

A criptomoeda em questão foi o ether, nativa da rede Ethereum e atual segunda maior do mundo em valor de mercado. No entanto, na época em que Ohanian investiu, a criptomoeda ainda estava em seus primeiros passos. De acordo com o executivo, o investimento foi feito ainda na pré-venda da Ethereum, em 2014.

“Seria Ethereum, era a pré-venda de tokens”, respondeu Ohanian sobre qual foi seu melhor investimento da vida.

“[Ganhei] US$ 17,1 milhões.”

“Quanto você investiu”, questionou Harry Stebbings, dono do canal.

“US$ 10 mil”, respondeu Ohanian.

BTG revela quais as melhores criptomoedas para investir no segundo semestre! Acesse gratuitamente

ONDE INVESTIR EM CRIPTO NO 2º SEMESTRE? DESCUBRA NESTE RELATÓRIO GRATUITO

Arrependimento em vender bitcoin

Além do investimento de lucro milionário em ether, Alexis Ohanian também investiu em bitcoin, e revela que vender suas unidades da criptomoeda é um de seus maiores arrependimentos quando o assunto é investimentos.

“Na verdade, meu maior erro é que eu tinha um monte de bitcoins e os vendi para pagar… digo, não foi tão ruim assim, vendi para pagar meu casamento, anel de noivado e essas coisas, então foi um bom investimento”, disse ele na entrevista.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok