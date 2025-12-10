Co-CEO da Binace é alvo de ataque hacker em golpe com memecoin

Yi He, recém-anunciada como a nova co-CEO da Binance, foi alvo na última terça-feira, 9, de um ataque hacker. A líder da maior corretora de criptomoedas do mundo alertou seus seguidores no X, antigo Twitter, sobre uma invasão no seu perfil na plataforma chinesa WeChat, com os criminosos promovendo uma criptomoeda meme.

O golpe também foi identificado pela empresa de monitoramento de blockchains LookOnChain. O caso ocorreu quando os criminosos obtiveram acesso ao número de celular de He, o que permitiu a invasão na conta da executiva no WeChat. He disse que a conta não era usada por ela há "muito tempo".

Após a invasão, os criminosos se passaram por He e fizeram publicações promovendo a criptomoeda meme Mubarakah. A associação falsa entre a executiva e o ativo atraiu diversos investidores, que viram a publicação como uma forma de referendo ao projeto.

Com isso, o ativo saltou mais de 800%, de acordo com dados da LookOnChain. Entretanto, a criptomoeda meme despencou em seguida, revelando o golpe. Pouco depois, He usou sua conta no X para informar o ataque hacker, alertando investidores.

Entenda o golpe

A investigação da LookOnChain descobriu que, antes do golpe ocorrer, os criminosos investiram cerca de US$ 19 mil no ativo, adquirindo mais de 21 milhões de unidades. Após a alta com as publicações falsas, eles venderam quase todas as unidades adquiridas, resultando em um lucro de US$ 55 mil.

O movimento é clássico em golpes do tipo no mercado, em que os criminosos antecipam a valorização da criptomoeda que será promovida e adquiram unidades para vendê-las após uma alta intensa do projeto com a atração de investidores. As vendas fazem o preço do ativo despencar, deixando as vítimas no prejuízo.

Após o movimento, a co-CEO da Binance confirmou que conseguiu recuperar o acesso à sua conta no WeChat e alterou a senha de acesso, impedindo que os criminosos usem a conta novamente para realizar outros golpes no futuro. Ela também falou sobre a investigação do caso.

"Atualmente, suspeita-se que pessoas mal-intencionadas estejam constantemente à espreita, aproveitando-se de problemas de feedback e pedidos de ajuda para me adicionar como amiga [na plataforma]. Obrigada a todos por compartilharem a informação para evitar que mais pessoas caiam em golpes", disse.

