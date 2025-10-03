Citi eleva projeções para o bitcoin e a Ethereum, com possibilidade de recorde em 2025

O Citi atualizou na última quinta-feira, 2, as suas projeções para o preço do bitcoin e do ether no final de 2025. O banco elevou as suas previsões para os dois ativos, indicando uma expectativa de alta nos próximos meses, com potencial para continuidade no ano de 2026.

Especificamente para o final de 2025, o Citi realizou uma leve redução na projeção do preço do bitcoin, que caiu de US$ 135 mil para US$ 133 mil. O valor representa o cenário base do banco, enquanto o cenário pessimista implicaria uma queda para US$ 83 mil e o otimista, uma alta até US$ 156 mil.

Apesar da leve queda, a projeção ainda representaria um novo recorde de preço para a criptomoeda neste ano. A perspectiva para os próximos 12 meses está mais positiva, com projeção de alta até a casa dos US$ 181 mil. O cenário também é favorável para o ether.

A expectativa do Citi é que a criptomoeda termine 2025 valendo US$ 4,5 mil, um valor levemente superior aos US$ 4,3 mil inicialmente esperados mas sem bater um novo recorde. Além do cenário base, a previsão otimista do relatório indicaria um potencial de alta até os US$ 6,1 mil.

O banco também elevou a projeção para os próximos 12 meses, com a expectativa de que a criptomoeda chegue aos US$ 5,4 mil. O Citi acredita que o bitcoin está "melhor posicionado" para atrair mais investimentos devido ao crescente sucesso da sua narrativa como uma reserva de valor digital.

Já o ether tende a ser beneficiado pelo crescimento de segmentos como o de staking e o de finanças descentralizadas. Em ambos os casos, o banco ressalta que os ativos já estão operando em níveis acima do esperado considerando apenas a atividade de usuários nas redes.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Por isso, o Citi acredita que a adoção institucional e o fluxo de investimentos nos ETFs das criptomoedas serão os dois fatores determinantes para o futuro dos preços dos dois ativos. Se os fluxos atuais se mantiveram ou ganharem força, a tendência é de forte alta e possíveis recordes.

O banco também espera que as criptomoedas sejam beneficiadas pelo avanço da regulação nos Estados Unidos, mas pontua que os riscos macroeconômicos no país podem atrapalhar as altas do bitcoin e do ether e até levar os ativos para os cenários mais pessimistas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok