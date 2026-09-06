De que adianta token no blockchain se o controle é na planilha?

Por André Carneiro*

Em parte do mercado, a tokenização corre o risco de virar apenas um “sabor blockchain” aplicado a processos que continuam essencialmente tradicionais. O token aparece na cadeia, a carteira digital melhora a experiência, a narrativa ganha modernidade, mas o controle real do ativo permanece em planilhas, sistemas legados e conciliações paralelas.

Esse é um ponto incômodo, mas necessário. Nem tudo que é chamado de ativo digital é, de fato, digital no sentido operacional da palavra. Muitas estruturas apenas criam uma representação tokenizada de algo que continua vivendo fora da infraestrutura blockchain. O token existe, pode ser visualizado, transferido ou apresentado ao investidor, mas a lógica financeira relevante, titularidade efetiva, direitos econômicos, regras de circulação, eventos, controles e liquidação, segue dependente de processos externos.

O problema não está na existência de sistemas externos. Em mercados regulados, eles sempre existirão.

O problema começa quando a blockchain é apresentada como infraestrutura principal, mas, na prática, funciona apenas como uma camada adicional de registro. Quando isso acontece, a promessa de eficiência perde força. Em vez de reduzir atrito, o mercado cria mais uma base para se reconciliar.

A pergunta central não é se existe um token. A pergunta correta é: onde está a fonte real da verdade? Se a resposta estiver fora da infraestrutura digital, o ativo pode até parecer moderno, mas continua preso ao modelo operacional antigo.

O ativo parece digital, mas o processo continua analógico

A tokenização superficial geralmente nasce de uma confusão simples: acreditar que transformar um ativo em token significa digitalizar o processo financeiro. Não significa.

Um token pode representar uma posição, apontar para um contrato, indicar um direito ou funcionar como comprovante digital. Isso tem valor em fases iniciais. Mas representação não é transformação operacional.

O que diferencia um ativo financeiro verdadeiramente digital não é a estética da interface nem a existência de um smart contract. É a capacidade de fazer com que regras, direitos, eventos econômicos relevantes e trilhas de auditoria sejam estruturados desde a origem dentro de uma infraestrutura digital compatível com a regulação aplicável.

Quando isso não acontece, o token vira uma espécie de espelho. Ele reflete uma operação que continua sendo controlada em outro lugar. O investidor vê o token; a instituição controla o ativo em outro sistema; emissor, custodiante e liquidação podem operar em bases próprias. Ao final, alguém precisa garantir que todas as versões digam a mesma coisa.

O risco do token oco

O termo “token oco” ajuda a explicar essa diferença, desde que usado com cuidado. Não se trata de acusar o mercado ou questionar a legitimidade jurídica de instrumentos específicos. A questão é operacional.

Um token se torna “oco” quando carrega pouca substância financeira dentro da própria infraestrutura digital. Ele existe como registro, mas não concentra as regras essenciais do ativo. Não sabe, por si só, quem pode comprar, vender ou transferir. Não executa eventos relevantes. Não reflete automaticamente restrições, bloqueios, vencimentos ou liquidação. Não reduz de forma significativa a necessidade de controles paralelos.

Nesses casos, a blockchain está presente, mas não é decisiva. A cadeia registra uma posição, mas não governa o processo. O token aparece como inovação, mas a operação continua amarrada aos mesmos mecanismos de conferência, validação e reconciliação.

Essa é uma diferença fundamental. Um token pode ser tecnicamente correto e, ainda assim, ter baixa densidade operacional. Pode estar em blockchain e, ainda assim, ser digital na aparência e tradicional na essência.

Renda fixa digital precisa ser mais do que uma embalagem

Esse debate fica especialmente relevante quando falamos de renda fixa digital. O apelo comercial é claro: ativos conhecidos, linguagem familiar, distribuição simples e potencial de automação. Mas a renda fixa tokenizada só entrega valor estrutural quando a infraestrutura digital incorpora mais do que a emissão do token.

Um instrumento de renda fixa tem lifecycle. Ele tem emissão, titularidade, remuneração, vencimento, eventos de pagamento, restrições de transferência, registros de titularidade, obrigações de informação, liquidação e auditoria. Se todos esses elementos continuam sendo controlados fora da infraestrutura digital, o token representa apenas a face visível de uma operação tradicional.

Nesse modelo, o investidor pode enxergar um ativo digital, mas a instituição continua operando como antes. A conciliação permanece. Os controles paralelos permanecem. A dependência de sistemas legados permanece. A diferença é que agora existe também um token a ser acompanhado.

Isso não é necessariamente inútil. Pode ser um MVP, uma experiência de mercado ou uma forma de educação institucional. O problema é vender essa etapa como se fosse a chegada da infraestrutura financeira digital.

A renda fixa digital de verdade não deveria ser apenas uma renda fixa tradicional com interface blockchain. Ela deveria reduzir a distância entre emissão, titularidade, regras do ativo, eventos econômicos e liquidação. Sem isso, o ganho fica limitado à narrativa.

Blockchain não deveria criar mais uma versão da verdade

Um dos maiores custos ocultos do sistema financeiro é a manutenção de múltiplas versões da verdade. Emissor, distribuidor, custodiante, investidor, administrador, escriturador, registrador e sistemas internos podem operar com bases distintas, ainda que relacionadas. A conciliação existe justamente porque essas visões precisam ser comparadas continuamente.

A promessa do blockchain institucional sempre foi atacar esse problema. Não por mágica, nem por eliminar todos os intermediários, mas por permitir que determinados registros, eventos e regras fossem compartilhados dentro de uma infraestrutura comum, auditável e programável.

Quando bem desenhada, a tokenização reduz a necessidade de perguntar repetidamente: “qual base está correta?”. O próprio fluxo passa a produzir uma trilha de verdade operacional mais consistente.

Mas quando a blockchain é usada apenas como uma camada periférica, o efeito pode ser o inverso. O mercado deixa de ter cinco bases para conciliar e passa a ter seis. O token entra no fluxo como mais um elemento de controle, não como mecanismo de simplificação.

A pergunta que deveria orientar qualquer projeto de tokenização é simples: essa infraestrutura reduz a conciliação ou cria mais uma conciliação?

O que deveria viver na infraestrutura digital

Não é necessário afirmar que tudo precisa estar na blockchain. Essa seria uma leitura simplista, especialmente em mercados regulados. Documentos jurídicos, integrações bancárias, obrigações regulatórias, controles institucionais e sistemas externos continuarão existindo.

A questão é identificar quais funções essenciais do ativo precisam viver na infraestrutura digital para que a tokenização entregue valor real.

Em um ativo financeiro nativamente digital, a emissão não é apenas registrada; ela nasce dentro de uma lógica operacional clara. A titularidade não é apenas espelhada; ela se conecta à fonte de verdade da operação. As regras de circulação não dependem exclusivamente de controles manuais posteriores; elas são incorporadas ao desenho do ativo. Os eventos econômicos relevantes não são lançados depois em outro sistema; fazem parte do ciclo de vida digital. A rastreabilidade não é reconstruída no fim; é consequência da própria arquitetura.

Esse é o ponto em que a tokenização deixa de ser projeto de tecnologia e passa a ser infraestrutura financeira. O mercado não precisa de mais botões para emitir tokens. Precisa de ativos desenhados para operar digitalmente com consistência, supervisão e integração.

O próximo filtro será operacional

A primeira fase da tokenização foi marcada por experimentação. Era natural que muitas iniciativas começassem pela emissão, pela prova de conceito, pela demonstração de transferência ou pela criação de interfaces. Esse ciclo teve valor. Ajudou o mercado a testar tecnologias e aproximar negócios, inovação, jurídico, compliance e tecnologia.

Mas a próxima fase será menos tolerante com projetos que apenas parecem digitais.

À medida que o mercado amadurece, executivos, reguladores e investidores passarão a fazer perguntas mais difíceis. Onde estão os direitos? Onde está a titularidade? Como os eventos são processados? Qual sistema prevalece em caso de divergência? Que parte do lifecycle foi realmente digitalizada? Que conciliação foi eliminada? Que custo operacional foi reduzido?

Essas perguntas se tornarão o verdadeiro filtro entre tokenização superficial e infraestrutura financeira digital.

E isso é positivo. A adoção institucional não virá apenas porque um ativo está “em blockchain”. Virá quando a infraestrutura provar que consegue entregar eficiência, segurança, rastreabilidade, governança e integração regulatória de forma superior ao modelo anterior.

Para pensar

“Token na blockchain, controle na planilha” é mais do que uma provocação. É um alerta sobre o risco de transformar uma tecnologia poderosa em uma camada cosmética.

A tokenização só terá impacto estrutural se reduzir atrito, diminuir conciliações, organizar melhor a titularidade, automatizar eventos relevantes e aproximar o registro digital da realidade econômica do ativo. Caso contrário, ela será apenas mais uma interface moderna sobre processos antigos.

O mercado financeiro não precisa de ativos que apenas pareçam digitais. Precisa de instrumentos desenhados para operar digitalmente desde a origem, com regras, controles, eventos e trilhas de auditoria integrados à infraestrutura.

O próximo ciclo da tokenização não será vencido por quem emitir mais tokens. Será vencido por quem conseguir responder, com clareza, uma pergunta simples: o controle real do ativo vive na infraestrutura digital ou continua na planilha?

André Carneiro é CEO da BBChain

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