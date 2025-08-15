Charles Schwab e Fidelity anunciam vagas para expansão em criptomoedas

Charles Schwab, a Fidelity e outras empresas tradicionais sediadas nos Estados Unidos estão contratando para cargos seniores em cripto, aparentemente buscando avançar no setor. As vagas abertas surgem em um momento de maior clareza regulatória, abrindo caminho para a entrada da TradFi no segmento.

As posições disponíveis indicam um movimento sólido em direção ao setor de cripto. A Schwab, por exemplo, está contratando um gerente sênior de produto para negociação de cripto e um gerente sênior de produto para experiências on-chain em cripto. A gestora de ativos de US$ 10 trilhões planeja lançar negociações spot de bitcoin e ether, com serviços de negociação de bitcoin disponíveis até abril de 2026.

A Fidelity, que administra US$ 6,4 trilhões em ativos, está contratando um analista de risco tecnológico em cripto. A empresa de tecnologia Booz Allen Hamilton busca um especialista em criptomoedas, e a Standard and Poor’s Global está contratando um analista sênior para pesquisa e desenvolvimento global em cripto e finanças descentralizadas.

O aumento nas contratações ocorre enquanto o governo Trump promove maior clareza regulatória em relação aos ativos digitais. Em 18 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, sancionou a lei GENIUS Act, que regulamenta as stablecoins e suas emissoras. A clareza regulatória em torno das stablecoins levou instituições financeiras tradicionais como JPMorgan Chase e Bank of America a explorar produtos financeiros atrelados a ativos digitais.

O Senado dos EUA deve considerar um projeto de lei sobre a estrutura de mercado quando retornar do recesso em setembro. Espera-se que a proposta traga mais clareza regulatória e apoie a integração das criptomoedas com players tradicionais.

Mercado de trabalho na Web3 em evolução

Segundo um relatório do site de vagas cripto Web3.career, as posições em cripto estão evoluindo, refletindo as mudanças do setor à medida que ele amadurece.

O arbitrage salarial geográfico ainda existe, com empregos em cripto em mercados emergentes geralmente superando os salários de vagas em outros setores.

Empresas com modelo remote-first estão se tornando cada vez mais raras, já que há preferência por um modelo de trabalho híbrido, que permite uma disseminação mais rápida do conhecimento. A inteligência artificial deixou de ser uma habilidade desejável para se tornar obrigatória.

As vagas para iniciantes também estão diminuindo. As empresas de cripto preferem contratar para cargos seniores, seguindo a mesma abordagem de empresas tradicionais.

