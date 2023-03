Chainlink lança plataforma de Web3 com colaboração de Amazon, Meta e Google

A Chainlink, um protocolo líder de conexão entre blockchains e iniciativas externas usando contratos inteligentes, anunciou nesta quarta-feira, 1º, o lançamento do Functions, uma plataforma que buscará ajudar o trabalho de desenvolvedores que planejam criar projetos ligados à Web3, considerada a próxima fase da internet.

A plataforma já está em fase de testes, com uma versão beta lançada nas redes de testes dos blockchains Ethereum e Polygon. De acordo com a empresa, o projeto representa "uma plataforma de desenvolvedor sem servidor que capacita qualquer pessoa a conectar facilmente um contrato inteligente a qualquer API de Web2 e executar cálculos personalizados usando a rede altamente segura e confiável da Chainlink".

A companhia também classificou a iniciativa como um "novo capítulo" na história da Chainlink. Atualmente, desenvolvedores em Web3 não conseguem conectar contratos inteligentes com APIs da atual geração de internet, a Web2. Isso dificulta o acesso e conexão com redes sociais, computação via inteligência artificial e serviços de mensagem.

As estimativas do protocolo apontam que, atualmente, cerca de 30 milhões de desenvolvedores da Web2 também não conseguem aproveitar a infraestrutura com que trabalham para construir aplicações para a Web3. O Functions busca resolver esse problema, permitindo a criação de projetos "híbridos".

Para isso, a plataforma contará com a colaboração dos serviços de nuvem do Google, o Cloud, e da Amazon, o AWS. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, também será uma das colaboradores do projeto. As gigantes de tecnologia contribuíram com exemplos de como usar o Functions em diferentes casos.

"Com o Chainlink Functions, os desenvolvedores Web3 podem criar conexões de forma rápida e segura, desde contratos inteligentes até recursos fora de blockchains em uma base de autoatendimento, sem precisar executar sua própria infraestrutura", explicou a empresa.

A ideia é que o Functions seja uma rede computacional descentralizada para testar aplicações em Web3 conforme elas vão sendo desenvolvidas, mas fora de blockchains. Por isso, não será necessário usar adaptadores externos para conectar contratos inteligentes com a infraestrutura atual da internet.

"Além disso, o Chainlink Functions é uma plataforma verdadeiramente de autoatendimento, o que significa que os desenvolvedores podem atender às suas necessidades externas de dados e computação sem ter que interagir com o Chainlink Labs ou com os operadores de nós do Chainlink", prometeu o protocolo.

O objetivo da empresa com a iniciativa é atrair mais desenvolvedores para projetos em Web3, aproveitando o grande número de profissionais que atualmente atuam em projetos de Web2. A Chainlink destaca que o Functions "abre um mundo novo de casos de uso para os construtores da Web3". A companhia não divulgou ainda uma previsão para o fim da fase beta e lançamento oficial do projeto.

