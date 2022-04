Chainalysis anuncia parceria com blockchain criado por corretora cripto

A Cronos, primeira rede blockchain compatível com Ethereum, anunciou nesta quarta-feira, 13, uma parceria com a Chainalysis, empresa de análises de dados do blockchain. O resultado foi a Chainlysis KYT, uma solução de monitoramento de transações em tempo real que já está disponível. Uma segunda, a Chainalysis Reactor, solução para monitoramento das transações efetuadas no blockchain Cronos será disponibilizada ainda esse ano.

Construida com a tecnologia Cosmos SDK, a Cronos é uma rede de primeira camada e código aberto, que visa dimensionar a comunidade de usuários de DeFi e dApps, fornecendo aos desenvolvedores a capacidade de portar instantaneamente aplicativos e ativos digitais de outros blockchains. Sua rede principal está ativa desde novembro de 2021 e já conta com mais de 200 parceiros e 450.000 usuários.

A integração vai possibilitar que instituições, operadoras de ativos digitais e fundos de cripto monitorem transações de tokens CRC-20. Ao utilizar o serviço da Chainalysis, usuários podem monitorar grandes volumes de atividade com o token e identificar transações de alto risco. Alertas em tempo real permitem que as equipes de conformidade se concentrem na atividade mais urgentes e cumpram com obrigações regulatórias de relatar atividades suspeitas.

“Estamos comprometidos em oferecer a melhor experiência para o desenvolvedor no Cronos. Os criadores de aplicativos e provedores de serviços terão acesso às ferramentas e serviços mais avançados”, comenta Ken Timsit, diretor executivo da Cronos. “A plataforma de dados da Chainalysis é uma dessas bases essenciais, especialmente para operadores de serviços on-ramp/off-ramp e para qualquer pessoa que precise identificar transações de potencial alto risco”.

“No ano passado, vimos um grande crescimento em DeFi e Web3, e estamos só no início desse movimento. Estamos entusiasmados em firmar essa parceria com um líder como a Cronos para garantir que, à medida que esse empolgante ecossistema continue a crescer, isso aconteça com segurança e conformidade”, finaliza Thomas Stanley, presidente e CRO da Chainalysis.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok