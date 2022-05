CEO da Coinbase responde a alegações de insider trading

Depois que alguns detetives de criptomoedas fizeram alegações de insider trading [uso de informações privilegiadas para ganhos com cripto] por indivíduos potencialmente conectados à Coinbase, o CEO Brian Armstrong disse que a exchange de criptomoedas mudaria algumas de suas práticas de listagem de tokens.

Em uma postagem no blog da empresa na quinta-feira, Armstrong não confirmou se algum funcionário da Coinbase recebeu ação disciplinar ou foi encaminhado para acusações criminais em resposta ao suposto recebimento de informações privilegiadas usadas para lucrar com determinadas listagens de tokens. De acordo com o CEO, a Coinbase planejava mudar seu processo de listagem nos próximos trimestres “para tentar evitar que dados on-chain dessem sinal a traders atentos”, para permitir que os usuários avaliem e revisem ativos e invistam mais em ferramentas forenses.

“Sempre existe a possibilidade de que alguém dentro da Coinbase possa, intencionalmente ou não, vazar informações para pessoas de fora envolvidas em atividades ilegais”, disse o CEO da Coinbase. “Temos tolerância zero para isso e monitoramos isso, conduzindo investigações quando apropriado com escritórios de advocacia externos [...] e autoridades (potencialmente para processos criminais)".

De acordo com Armstrong, os funcionários estão limitados a negociar criptomoedas nas plataformas da Coinbase pelas políticas da empresa para monitorar transações e “ficar à frente de possíveis abusos”. No entanto, o Cointelegraph informou em abril que alguns detetives online alegaram que certos investidores tinham conhecimento interno de quais tokens a Coinbase estava considerando listar no segundo trimestre de 2022 com base em registros de compras em blockchain antes da exchange divulgar essas informações.

Encontrei um endereço ETH que comprou centenas de milhares de dólares em tokens apresentados exclusivamente no post Coinbase Asset Listing cerca de 24 horas antes de ser publicado, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp — Cobie (@cobie) 12 de abril de 2022

O CEO da Coinbase disse que “alguns participantes do mercado” podem ter aproveitado seu processo de listagem usando dados na cadeia para monitorar as integrações de ativos de teste de câmbio, bem como detectar pequenas diferenças nas respostas da interface de programação de aplicativos da plataforma, ou API . Ele acrescentou que a exchange não “pegaria tudo”, mas teria como objetivo trabalhar com outras empresas de criptomoedas e responder ao feedback para ajustar as políticas conforme necessário.

“Embora sejam dados públicos, não são dados que todos os clientes podem acessar facilmente, por isso nos esforçamos para remover essas assimetrias de informações”, disse Armstrong. “Revisamos os ativos o mais rápido possível e listamos tudo o que podemos – desde que acreditemos que seja seguro e legal.”

