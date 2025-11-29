Cathie Wood reafirma previsão de bitcoin em US$ 1,5 milhão mesmo após queda da criptomoeda

Os mercados de ações e criptomoedas podem estar se preparando para uma reversão no fim do ano, à medida que a liquidez melhora e a política monetária dos EUA se torna mais favorável após o encerramento da paralisação recorde do governo.

Segundo a gestora ARK Invest, as condições de mercado estão melhorando devido ao aumento da liquidez — cerca de US$ 70 bilhões já retornaram aos mercados desde o fim da paralisação do governo dos EUA, e outros US$ 300 bilhões devem retornar nas próximas cinco a seis semanas, conforme o Tesouro norte-americano normaliza sua conta geral.

Outro possível catalisador virá em 1º de dezembro, quando o Federal Reserve (Fed) deve encerrar seu programa de aperto quantitativo (QT) e fazer a transição para a flexibilização quantitativa (QE) — um processo que envolve a compra de títulos para reduzir custos de empréstimo e estimular a economia.

“Com a liquidez retornando, o QT terminando em 1º de dezembro e a política monetária se tornando mais favorável, acreditamos que as condições estão se formando para uma possível reversão das recentes quedas do mercado”, escreveu a ARK em um post no X na quarta-feira.

Aperto de liquidez em cripto e IA pode aliviar

O atual “aperto de liquidez” que limita o potencial de valorização dos mercados de criptomoedas e inteligência artificial deve “se reverter nas próximas semanas”, escreveu Cathie Wood, CEO e diretora de investimentos da ARK Invest, em um post no X na quinta-feira.

Em abril, a ARK Invest previu que o preço do bitcoin poderia chegar a US$ 1,5 milhão até 2030 em seu “cenário otimista” (bull case), e US$ 300 mil no “cenário pessimista”.

Apesar da recente correção no mercado cripto e do aumento no papel das stablecoins como reserva de valor, a projeção otimista permanece inalterada.

“As stablecoins aceleraram, assumindo parte do papel do bitcoin que esperávamos”, explicou Wood durante um webinar na segunda-feira. “Mas a valorização do ouro foi muito maior do que imaginávamos.

Então, no saldo, nossa previsão otimista — que é a que a maioria das pessoas acompanha — realmente não mudou.”

Outros analistas também projetam um rali expressivo no mercado cripto com a melhora das condições financeiras nos EUA. O cofundador da BitMEX, Arthur Hayes, chegou a prever um rali do bitcoin até US$ 250 mil se o Federal Reserve confirmar a mudança para QE.

Ainda assim, o mercado de criptomoedas deve permanecer sem direção clara até que o bitcoin recupere o nível de US$ 92 mil, o que “poderia abrir caminho para uma recuperação mais ampla se as condições macroeconômicas se alinharem”, disse Iliya Kalchev, analista da plataforma de ativos digitais Nexo, ao Cointelegraph.

