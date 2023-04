Análise: dólar perde força e pode beneficiar bitcoin, que sobe 6%

Por Lucas Costa*

A semana é de alta para o bitcoin, apesar do price action mais lateralizado dos mercados globais. O bitcoin rompeu a lateralidade anterior no dia de ontem e acumula mais de 6% de alta na semana. O motivo para essa alta forte pode ter vindo de diversos fatores, dentre eles, a crise enfrentada nos bancos americanos, as expectativas positivas em relação à atualização da rede Ethereum e o enfraquecimento do dólar no mundo.

O mais importante para observarmos nos próximos dias é se o movimento atual terá continuidade ou se temos apenas um ajuste técnico do mercado. A próxima quarta-feira, 12, será marcada pela divulgação do CPI, que pode impactar o preço dos principais ativos globais, com expectativa de desaceleração de 0,4% para 0,2% na comparação mensal. No mesmo dia, teremos a divulgação da ata da última reunião do FOMC (a primeira que deve incorporar o risco bancário).

O S&P 500 teve alta na última semana (3,40%) e queda para o DXY (-0,51%), que criou um ambiente favorável para os ativos de risco. Esse cenário poderia ter beneficiado os criptoativos, mas observamos um price action mais lateralizado para o bitcoin nas últimas duas semanas.

O S&P 500 tem tendência de baixa no médio prazo e faz tentativa de reversão para alta no curto prazo. No gráfico diário, observamos o aumento da pressão compradora, com formação de máximas e mínimas mais altas que as anteriores. O preço se aproximou de resistências importantes em 4.150,0 (região que os vendedores podem voltar a atuar) e seu rompimento pode levar ao teste dos topos anteriores em 4.400,00 e 4.600,00.

O estudo do comportamento do dólar (DXY) permite observar uma tendência de baixa no curto prazo, com médias móveis de 21 e 50 períodos com cruzamento de baixa. O preço encontrou suportes relevantes e pode ficar lateralizado pelos próximos dias. A continuidade da perda de força do dólar no mundo pode beneficiar o bitcoin.

O bitcoin tem alta de aproximadamente 6,50% essa semana e rompeu a lateralidade anterior. A tendência de curto prazo é de alta e no médio prazo temos uma tentativa de reversão para alta. As médias móveis de 21 e 50 períodos tem inclinação ascendente, indicando aumento da pressão compradora.

O preço está perto de uma resistência relevante dos US$ 30 mil, sendo válido pensar em redução de exposição para aquelas pessoas que estão posicionadas desde o início do ano. O rompimento do topo de maio de 2022 pode levar ao teste da próxima resistência em US$ 45 mil.

O ether, a criptomoeda nativa da Ethereum, pode acionar um novo pivô de alta nas próximas semanas, caso o preço rompa o topo anterior em US$ 2.020. No gráfico diário, o ETHUSD tem tendência de alta no curto prazo, com cruzamento de médias móveis de formação de máximas e mínimas mais altas.

A projeção do movimento com fundo em US$ 879 e topo em US$ 2.020 tem objetivos de Fibonacci em US$ 2,85 mil (141,4%) e US$ 3,38 mil (161,8%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

