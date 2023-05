Cardano lança protocolo Hidra para aumentar escalabilidade do blockchain

O blockchain Cardano lançou nesta semana o protocolo Hidra, uma novidade que busca ajudar a rede a melhorar sua escalabilidade e velocidade de processamento de transações. A iniciativa faz parte da crescente competição entre projetos cripto para atrair mais usuários e projetos.

Sebastian Nagel, engenheiro-chefe de software no projeto da Hydra, afirmou que o objetivo é "ajudar a fazer com que a Cardano cresça e aumente a sua adoção ao torná-la mais escalável. No nosso caso, estamos ajudando a torná-la mais flexível em diversos casos em que você precisa de transações rápidas e baratas".

O Hidra servirá como um "bloco central" no desenvolvimento de diversos protocolos que buscarão dar essa velocidade e escalabilidade para o blockchain. "O Hidra não é uma atualização, não é algo que ocorre de repente tudo fica mais rápido, ele é um componente de software que outras aplicações precisarão para funcionar".

Nagel destacou que a versão atual do protocolo ainda não é o "produto finalizado", mas sim um ponto de partida para o desenvolvimento dessas soluções de escalabilidade. Por isso, ele ainda passará por mudanças e melhorias com o tempo. Ele disse que "teremos quantas versões forem necessárias para atender às demandas dos usuários".

As soluções de escalabilidade buscam atrair não apenas usuários, mas também desenvolvedores, incentivando a criação de aplicativos descentralizados, os chamados dApps, na rede. São esses projetos que, por sua vez, atraem mais usuários para o projeto, aumentando a base atual.

Os responsáveis pelo Hidra prometem que ele permitirá que o blockchain processe até 1 milhão de transações por segundo. Com isso, ele vai competir com outras soluções de escalabilidade de redes como da Polygon, Optimism e Arbitrum, que são focadas na Ethereum.

Alta da Cardano

A Cardano tem registrado nos últimos meses diversos recordes que mostram uma adesão maior por parte dos usuários, além de um interesse crescente na sua criptomoeda nativa, a ada. Por trás desse movimento estão anúncios de novos projetos e expectativas por atualizações.

No dia 1º de março, os responsáveis pelo blockchain divulgaram mais detalhes sobre a próxima grande atualização da Cardano, que levará a rede para a sua quinta e última "era". A ideia é que a mudança traga uma série de novidades para a rede, com foco em governança, descentralizando sua gestão e aumentando o poder de decisão dos usuários.

Ela será dividida em três partes, mas não há uma previsão oficial para o seu lançamento. A criação da rede foi dividida em cinco eras, cada uma envolvendo a criação e o lançamento de diferentes aplicações. A primeira, Byron, envolveu o lançamento do projeto para o público junto com sua criptomoeda, a ada, atualmente a oitava maior do mercado em termos de capitalização de mercado. Em seguida, foram feitas atualizações com foco em descentralização (Shelley), contratos inteligentes (Goguen) e escalabilidade (Basho). A era Voltaire concluirá esse roadmap inicial.

Ainda em 2023, a Cardano ganhou a primeira stablecoin da rede pareada com o dólar, o Djed. Cada unidade da criptomoeda é equivalente a US$ 1, e a liberação do criptoativo foi um dos fatores por trás da adesão maior de usuários ao blockchain, com seu crescimento ajudando nos novos recordes. Os números positivos sinalizam que, até o momento, mais pessoas estão acreditando no potencial da ada e da Cardano, o que ajuda na sua valorização, e aderindo ao projeto conforme sua rede vai ganhando novas aplicações e serviços.