Cardano atinge recorde e mostra crescimento mesmo com mercado desfavorável

O blockchain Cardano atingiu nesta semana um novo recorde, mostrando seu crescimento meio em meio a um momento desfavorável no mercado, de forte lateralização. Dados da plataforma DeFiLlama mostram que a rede atingiu o maior valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês) da sua história, equivalente a 446 milhões de ada, sua criptomoeda nativa.

Os dados da plataforma também mostram que, com o recorde, o blockchain passou a integrar as 20 maiores redes em termos de TVL. A métrica mostra o total de fundos depositados por usuários em projetos da rede, e seu crescimento indica que mais pessoas estão aderindo a esses projetos.

A expansão da Cardano tem sido uma tendência ao longo do primeiro semestre deste ano. Em março, a rede chegou a registrar outros recordes importantes, como o maior valor médio de transações desde junho de 2022 e uma retomada do número de transações por segundo nas máximas de fevereiro.

Por trás do movimento, analistas citam uma série de atualizações e novidades no projeto. A principal foi o lançamento do Djed, uma stablecoin pareada com o dólar. Ou seja, uma unidade da criptomoeda é equivalente a US$ 1.

Recentemente, o blockchain também registrou um recorde no número de investidores que possuem a sua criptomoeda nativa, a ada, há mais de um ano. A métrica é considerada importante pelo mercado já que pode impactar nos preços do ativo no futuro.

Nos últimos dias, os dados do DeFiLlama mostram que a Cardano foi beneficiada pelo crescimento de projetos como a Minswap - uma corretora de criptomoedas descentralizada e que possui quase 1/3 do TVL da rede -, o Indigo - um protocolo de negociação de ativos pareados a ativos reais - e o Liqwid, um protocolo de empréstimos com cripto.

Qual o futuro da Cardano?

Os recordes sinalizam que, até o momento, mais pessoas estão acreditando no potencial da criptomoeda e seu blockchain, o que ajuda na sua valorização, e aderindo ao projeto conforme sua rede vai ganhando novas aplicações e serviços. No dia 1º de março, os responsáveis pelo projeto divulgaram mais detalhes sobre a próxima grande atualização da Cardano, que levará a rede para a sua quinta e última "era".

A ideia é que a mudança traga uma série de novidades para a rede, com foco em governança, descentralizando sua gestão e aumentando o poder de decisão dos usuários. Ela será dividida em três partes, mas não há uma previsão oficial para o seu lançamento.

O crescimento no número de usuários e no TVL contribui para uma possível valorização futura da ada. Como a criptomoeda possui uma quantidade limite que será emitida, quanto maior a demanda por ela, mais ela tende a valorizar. No acumulado do ano, ela tem uma valorização de mais de 40%.

