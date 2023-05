Empresa brasileira vai investir R$ 1 milhão em jogo com uso de NFTs

A viden.vc, uma companhia de venture capital focada em investir no "futuro da internet", anunciou o aporte de R$ 1 milhão no Ember Sword, um jogo baseado em tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) que vem atraindo grande atenção no mercado de criptomoedas e já chegou a ser um dos mais indicados games em blockchain, ao lado do Axie Infinity.

Ele é um jogo de interpretação de personagens online e em massa para multi-jogadores (MMORPG) e se tornou uma das principais apostas entre entusiastas para ser um dos maiores jogos do universo blockchain. O projeto já recebeu aporte de outros grandes investidores, como Gary Vee, Bitkraft, Animoca Brands e Coinbase Ventures, somando R$ 99,4 milhões em investimentos.

Segundo a viden.vc, foi realizado um estudo interno sobre o jogo, onde foram analisados diversos indicadores, como a equipe focada no desenvolvimento de um produto inovador, o fato do game ser gratuito, focando na jogabilidade e na dinâmica dos jogadores antes de pensar no “lucro e o grau de adesão dos jogadores antes mesmo do lançamento oficial do projeto.

"O Ember Sword é o 1° MMORPG de mundo aberto dos jogos de NFT. É claro que estamos empolgados. De forma geral, dá para falar que o jogo se coloca como um dos MMORPGs mais aguardados do ambiente de Gamifi [que combina finanças e jogos]”, explica João Kamradt, head de pesquisa e investimentos da viden.vc.

O que é o Ember Sword?

De acordo com a empresa, o jogo desenvolvido pela dinamarquesa Bright Star Studios mostra uma jogabilidade muito mais complexa do que as vistas até hoje nos jogos que usam NFTs. A partir de uma engine própria, ele oferecerá uma narrativa convencional e permitirá o surgimento de guerras entre grupos de jogadores em torno de objetivos pré-estabelecidos.

A jogabilidade e o entretenimento do usuário são citadas como prioridades pela equipe do Ember Sword. Além disso, ele busca oferecer uma dinâmica gratuita, em que ninguém precisa pagar para jogar: o usuário apenas conecta seu computador no game, escolhe um personagem e já pode seguir para a empreitada no mundo de Thanabus, que contou com um motor gráfico criado de forma única para sua construção.

O Ember Sword traz a história de um mundo devastado por uma catástrofe que quase dizimou um planeta inteiro. Mais de dois séculos depois, a população continua se recuperando, com sua tecnologia tendo sido destruída e as espadas se tornando as principais armas em combates. O mapa do jogo será composto por quatro reinos, embora no lançamento só um reino estará disponível.

"Esse MMORPG está sendo desenvolvido desde 2018 e já passou por diversas mudanças que serviram apenas para reforçar seu crescimento. Nós, da viden.vc, acreditamos que a tecnologia blockchain tem o potencial de transformação de indústrias, e a de jogos é uma delas” diz Nathan Valadares, COO da viden .vc.

A Bright Star Studios é uma empresa com sede na Dinamarca, fundada em 2018 por Mark Laursen, Joris Huijbregts, Sage Durain, Sune Thorsen, Lars Henriksen (investidor inicial, do Apex Group) e Loren Roosendaal. Hoje, conta com funcionários na Dinamarca, Holanda, EUA, Reino Unido, Bulgária, Canadá e Alemanha. Logo após surgir, a Bright Star incorporou o estúdio de animação Edge Flow. Em seguida, fez o mesmo com a So Couch Studios.

