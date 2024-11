Capitalização do mercado de criptomoedas atinge US$ 3 trilhões e pode superar PIB da França

A capitalização de mercado das criptomoedas atingiu um novo recorde histórico de US$ 3,12 trilhões — próximo de superar o produto interno bruto (PIB) da França.

Em 11 de novembro, a capitalização total de mercado das criptomoedas subiu 7% em 24 horas, impulsionada principalmente pela alta do bitcoin, que disparou para US$ 89.500.

Se o mercado de criptomoedas fosse um país, seria o oitavo maior em termos de PIB, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido e França.

Enquanto isso, a capitalização de mercado do bitcoin sozinha agora está acima de US$ 1,77 trilhão — maior que o PIB da Espanha, segundo o Fundo Monetário Internacional.

A última vez que a capitalização total do mercado cripto esteve em US$ 3 trilhões foi em 15 de novembro de 2021, logo após o bitcoin alcançar seu recorde histórico anterior de US$ 69 mil durante o ciclo de alta de 2020-2021, segundo a CoinGecko, que rastreia 15.129 moedas de 1.149 exchanges cripto.

A capitalização de mercado cripto agora é maior do que a da gigante de tecnologia Microsoft e está se aproximando de Nvidia e Apple, as duas empresas mais valiosas do mundo, segundo dados do Google Finance.

Disparada do bitcoin

A recente alta do preço do bitcoin também elevou sua capitalização de mercado acima da prata novamente em 11 de novembro.

Falando ao Cointelegraph, o fundador da 10x Research, Markus Thielen, afirmou que espera que a dominância do bitcoin “permaneça forte” à medida que a capitalização do mercado cripto se aproxima de US$ 4 trilhões.

“Antecipamos que a dominância do bitcoin permaneça forte, com o atual rali focado principalmente no bitcoin e se estendendo para a Ethereum e Solana.”

“Esperamos firmemente que o bitcoin alcance US$ 100 mil antes do final do ano.”

Um preço de US$ 100 mil para o bitcoin levaria sua capitalização de mercado para quase US$ 2 trilhões. Nem todos concordam com Thielen.

Rachael Lucas, analista de cripto da BTC Markets, disse ao Cointelegraph que um rali do mercado cripto rumo aos US$ 4 trilhões provavelmente seria impulsionado por um “enorme aumento nas altcoins,” o que poderia causar uma queda na dominância do bitcoin.

Thielen também mencionou que alguns tokens baseados em Solana podem superar o mercado, enquanto muitos dos ativos de destaque do ciclo de alta de 2020-2021 podem ter desempenho inferior.

O bitcoin está atualmente cotado a US$ 89.478 — uma alta de 11% nas últimas 24 horas, ficando próximo de ultrapassar a marca de US$ 90 mil.

