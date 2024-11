Bitcoin supera prata e é o 8º ativo mais valioso do mundo após nova disparada

A disparada recente do bitcoin após o resultado das eleições dos Estados Unidos fez com que a criptomoeda superasse diversos ativos famosos e consolidados no mercado. E, na última segunda-feira, 11, foi a vez da prata ser superada. É o que aponta um levantamento do site CompaniesMarketCap, que mede a capitalização de mercado de diversos ativos.

Os dados do site apontam que, nesta terça-feira, 12, o bitcoin possui uma capitalização de mercado de US$ 1,728 trilhão. Por outro lado, a prata possui uma capitalização levemente menor, de US$ 1,724 trilhão. Os dois ativos estão entre os dez mais valiosos do mundo, mas agora a criptomoeda ocupa a oitava posição, assumindo o lugar do tradicional minério.

A nova posição da criptomoeda foi atingida menos de uma semana após a moeda digital também superar a capitalização de mercado da Meta, a gigante de tecnologia dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. No momento, a empresa de Mark Zuckerberg possui uma capitalização de US$ 1,47 trilhão, ocupando a décima posição no ranking.

Com a nova disparada e os seus novos recordes de preço, o bitcoin se consolidou na lista dos ativos mais valiosos do mundo. Além disso, uma continuidade do seu movimento de alta poderia fazer com que ele superasse a Saudi Aramco, petrolífera da Arábia Saudita que tem uma capitalização de US$ 1,8 trilhão, na sétima posição.

A distância entre as criptomoedas e os outros ativos do ranking é maior. Na sexta posição, a Amazon é avaliada em US$ 2,19 trilhões. Os cinco mais valiosos são a Alphabet - a dona do Google, com US$ 2,2 trilhões -, a Microsoft - com US$ 3,12 trilhões -, a Apple - com US$ 3,38 trilhões -, a Nvidia - com US$ 3,62 trilhões - e o ouro, com US$ 17,4 trilhões.

Ao mesmo tempo, o bitcoin já superou diversas empresas consolidadas do mercado ao longo da sua trajetória de valorização. A criptomoeda já possui uma capitalização superior à Tesla de Elon Musk, à Berkshire Hathaway de Warren Buffet, à fabricante de chips TSMC, ao banco JPMorgan e à gigante do varejo Walmart.

Recorde do bitcoin

A disparada recente da criptomoeda teve como causa a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos neste ano. O político adotou uma postura favorável ao setor, gerando um otimismo intenso entre investidores e um apetite a risco que se refletiu em um fluxo de capital para o mercado cripto.

Desde então, o bitcoin iniciou uma disparada intensa. No momento, a criptomoeda é cotada na casa dos US$ 87 mil, mas chegou a firmar uma máxima na casa dos US$ 89 mil. Especialistas acreditam que a tendência ainda é de valorização do ativo nos próximos meses.