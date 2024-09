Bitcoin ultrapassa US$ 64 mil, mas outras criptomoedas podem disparar mais, diz analista

O bitcoin é a maior criptomoeda do mundo, com mais de US$ 1,2 trilhão em valor de mercado. Nesta quarta-feira, 25, tanto o bitcoin quanto o mercado de criptomoedas como um todo apresentam sinais de positividade. Movimentando cerca de US$ 67,9 bilhões nas últimas 24 horas, a maior parte de seus principais ativos é negociada “no verde”, ainda colhendo os frutos do corte raro de 0,50% na taxa de juros dos EUA da semana passada.

No momento, o bitcoiné cotado a US$ 63.794, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda chegou a ultrapassar US$ 64.800 na madrugada de terça para quarta-feira, mas agora recua. Ainda assim, o bitcoin acumula alta de 6,9%.

Bitcoin ou altcoins?

Conhecidas como “altcoins”, as criptomoedas alternativas ao bitcoin ganharam destaque nos últimos dias por apresentar performances superiores à principal cripto.

Nesta quarta-feira, 25, diversas criptomoedas entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado apresentam altas significativas.

SOL, TON, ADA, LINK, DOT e NEAR, por exemplo, subiram 4%, 3,5%, 4,4%, 8,4% 4,4% e 2,9%, respectivamente, nas últimas 24 horas de acordo com dados do CoinMarketCap.

“A dominância do bitcoin está deixando um padrão de reversão bastante interessante no gráfico semanal. Esse padrão dá a entender que nas próximas semanas podemos ver as altcoins valorizando mais que o bitcoin. Pode ser mais interessante nesse momento de mercado investir em moedas como DOT, LINK e ADA, ao invés do bitcoin”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Um relatório recente divulgado pela equipe de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual, também pontuou uma “janela de oportunidade” significativa para as altcoins no momento. De acordo com os especialistas, as altcoins devem apresentar uma performance superior à do bitcoin nestes últimos meses do ano de 2024.

