BUSD: Binance anuncia que vai deixar de oferecer criptomoeda pareada ao dólar

A Binance anunciou que vai "gradualmente" encerrar a listagem da criptomoeda pareada ao dólar BUSD para seus clientes, removendo o ativo de negociações no mercado à vista ou de margem. A stablecoin, como esse tipo de moeda é conhecida, enfrentou uma série problemas regulatórios nos Estados Unidos no início deste ano.

Em um comunicado nesta quinta-feira, 31, a exchange pediu que seus clientes convertam as unidades de BUSD que possuem em outros ativos até fevereiro de 2023. Já no dia 6 de setembro, a stablecoin não estará mais disponível como ativo de empréstimos.

No dia seguinte, a Binance também vai descontinuar a opção de sacar tokens de BUSD por meio de endereços nos blockchains BNB Chain, Avalanche, Polygon e Tron. A corretora de criptomoedas atribuiu a decisão ao fim da emissão de novas unidades do ativo, anunciado em fevereiro.

Decisão da Paxos

Na época, a empresa responsável pela decisão, a Paxos, explicou que tomou a decisão após ser instruída pelo órgão regulador de serviços financeiros do estado de Nova York. Além do aviso, a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, estava cogitando processar a empresa pela emissão de BUSD.

O motivo alegado era que o regulador consideraria que a criptomoeda atrelada ao dólar configura como um valor mobiliário, e portanto seu lançamento ao mercado não seguiu as regras americanas sobre o tema. Em entrevista recente à EXAME, um executivo da Paxos afirmou que "nós recebemos uma carta que a SEC mandou e disse que pretendiam tomar uma ação, e a carta era focada na Binance".

"A Paxos era a emissora para o BUSD, uma das principais stablecoins do mundo naquele momento, e a questão era mais sobre a divulgação dessa stablecoin do que sobre a Paxos em si. Nós negamos veemente que fizemos algo de errado, e a realidade é que o mercado entendeu que não tinha nada com a Paxos. A Binance tem sofrido esse escrutínio maior, nos EUA e no resto do mundo. Para proteger o negócio, encerramos a relação", explicou.

Apesar de a stablecoin ser chamada de Binance USD devido ao uso concentrado na exchange, o CEO da corretora de criptomoedas, Changpeng Zhao, fez um post no Twitter na época em que afirmou que a Binance não possui nenhuma relação oficial com a stablecoin, que é "totalmente controlada pela Paxos".

Mesmo mantendo as reservas que garantem a paridade da BUSD com o dólar, a Paxos deixou de emitir novas unidades do ativo. Com isso, ele foi gradualmente perdendo usuários. No início do ano, a criptomoeda estava entre as três maiores do segmento de stablecoins, mas vem perdendo espaço a cada mês.

A Binance atribuiu a decisão de encerrar a oferta de BUSD à escolha da Paxos, mas destacou que "a BUSD sempre estará pareada ao dólar na razão de 1 para 1". A expectativa agora é que todos os produtos da plataforma envolvendo a stablecoin sejam encerrados nos próximos meses.

