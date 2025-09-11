Future of Money

Bullish vai ser a 2ª maior corretora institucional de cripto, projeta gestora

Em relatório, Bernstein vê potencial de alta nas ações da corretora de criptomoedas e destaca crescimento entre institucionais

Bullish: corretora tem ganhado espaço no segmento institucional (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16h51.

A gestora Bernstein divulgou um relatório nesta semana em que afirma que a Bullish caminha para se tornar a segunda maior corretora institucional do mercado de criptomoedas. Para analistas, isso indica um potencial expressivo de valorização das ações da empresa.

A Bullish conta com o apoio do bilionário Peter Thiel e realizou um IPO (oferta pública inicial de ações) em agosto deste ano. Logo no primeiro dia de negociação, os papéis saltaram mais de 100%, surpreendendo o mercado. A operação implicou uma capitalização da empresa de mais de US$ 5 bilhões.

Ao iniciar a cobertura das ações da corretora de criptomoedas, o Bernstein definiu um preço-alvo de US$ 60. O valor implicaria em uma valorização de mais de 14%, considerando a cotação atual dos papéis da empresa. Ou seja, a gestora espera que o ativo continue valorizando.

O Bernstein atribui esse otimismo à capacidade da corretora de ganhar cada vez mais espaço entre investidores institucionais. A gestora espera que a Bullish se torne a segunda maior exchange no segmento, mas ainda não será capaz de derrubar a liderança da Coinbase.

Entretanto, para a projeção se confirmar, a gestora ressaltou que é essencial que a Bullish receba a autorização para lançar as suas operações nos Estados Unidos até o ano de 2026, o que abriria um mercado institucional potencial expressivo para a corretora de criptomoedas.

O relatório aponta que a Bullish tem potencial para crescer em segmentos como de stablecoins, dados do mercado e formação de índices para investimentos. Há chances, ainda, de que a corretora opte por lançar uma operação específica para o mercado de varejo.

A gestora destaca, porém, que o mercado provavelmente vai querer ver "evidências da execução dos negócios nos Estados Unidos antes de acreditar nesse potencial de crescimento" da corretora. Ou seja, a valorização mais intensa dos papéis ainda pode demorar.

O Bernstein também afirmou que os Estados Unidos seguem como um grande centro para o mercado institucional de criptomoedas, mas que boa parte dos fundos operam fora do país. Por isso, há um potencial de crescimento claro para operações locais, onde a Bullish pode crescer.

A expectativa da gestora é que a receita do mercado institucional de cripto vai triplicar nos próximos cinco anos, saltando de US$ 5 bilhões para US$ 18 bilhões até o ano de 2030. Os EUA deverão corresponder a 20% desse mercado, com a Bullish sendo responsável por ao menos 8% até 2027.

