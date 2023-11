Brasileiros seguem ansiosos com o rumo do mercado de criptomoedas, apontam dados

Entre os dias 24 e 30 de outubro, a expectativa média dos investidores brasileiros em relação ao futuro do mercado de criptomoedas cresceu 10%. No último dia 30 de outubro, 60,5% dos investidores de cripto no Brasil se mostraram ansiosos quanto às movimentações de preço. Os dados são do Emotional Climate Reports (ECR), ferramenta desenvolvida pela Delta Analytics e compartilhada com o Cointelegraph Brasil através da LatAm Intersect.

Com base nas notícias que mais chamaram a atenção dos investidores, é possível apontar que os brasileiros estão preocupados com o melhor momento de investir em bitcoin, e quais criptomoedass podem ser favorecidas pelo crescimento do bitcoin.

Diferente do crescimento progressivo da antecipação, a média dos investidores afetados pelo medo flutuou nos últimos sete dias. Os picos exibidos foram de 23% e 21,5%, nos dias 25 e 28 de outubro, respectivamente.

Na última quarta-feira, dia 25, uma suposta movimentação com o ETF de bitcoin proposto pela BlackRock foi a causa do medo crescente. Conforme noticiado pelo Cointelegraph, o iShares Bitcoin Trust desapareceu do Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), que atua como casa de compensação da Nasdaq. O movimento levantou a hipótese de que o ETF da BlackRock talvez não fosse aprovado em 2023.

Poucos momentos depois, porém, o iShares Bitcoin Trust reapareceu na lista do DTCC. Já no dia 28 de outubro, um relatório da empresa de segurança Hacken aumentou o medo entre investidores. O documento apontou que 85% dos golpes aplicados em aplicações descentralizadas no terceiro trimestre foram conduzidos em protocolos que não realizaram auditoria de segurança.

Outro movimento significativo nos sentimentos do mercado cripto brasileiro foi a surpresa dos investidores. Na média semanal, 23,6% dos brasileiros se mostravam surpresos no dia 24 de outubro e, ao final dos sete dias, o sentimento era exibido por apenas 14,4% dos investidores.

Seguindo as notícias, a queda na surpresa pode estar ligada à familiarização dos investidores com as disparadas nos preços exibidas por algumas criptomoedas.

Mais expectativa

O gráfico que mostra a movimentação diária nos sentimentos dos investidores brasileiros salienta ainda mais a dominância da expectativa. Embora tenha flutuado nos últimos sete dias, a presença mais baixa da expectativa no mercado cripto brasileiro foi de 55%, no dia 26 de outubro. Esse movimento também tem ligação com o episódio do ETF da BlackRock e a remoção do DTCC.

Entre os dias 28 e 30 de outubro, a expectativa esteve presente em mais de 70% dos investidores brasileiros duas vezes. O motivo, avaliando as notícias que mais foram buscadas pelos investidores, parece ser o mercado antecipando uma possível aprovação de um ETF de bitcoin nos Estados Unidos.

O medo, que chegou a habitar o imaginário de 25% dos investidores brasileiros no dia 26 de outubro, cedeu espaço ao longo da semana e só foi compartilhado por 9% do mercado no dia 30 de outubro.

Por fim, a surpresa dos investidores disparou entre os dias 29 e 30 de outubro. O movimento está ligado à valorização expressiva da Solana exibida na segunda-feira, que foi impulsionada pelo aumento da exposição dos investidores institucionais ao criptoativo, e pelo início do evento Breakpoint, focado no ecossistema Solana.

