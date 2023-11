Com R$ 1,7 milhão em prêmios, desafio global da Chainlink quer preparar brasileiros para a Web3

Entre os dias 8 de novembro e 10 de dezembro, a Chainlink realizará o Constellation, seu hackathon global. São mais de US$ 350 mil em prêmios, divididos em seis diferentes trilhas. Com objetivo de embarcar mais brasileiros para o Constellation e ajudar na preparação dos que já estão inscritos, será realizado um bootcamp no dia 2 de novembro, em São Paulo, por pessoas ligadas à Chainlink no Brasil.

O evento contará com a presença de Solange Gueiros, desenvolvedora e developer advocate da Chainlink Labs, e Jeff Beltrão, community manager da Chainlink Labs no Brasil. De acordo com a página do bootcamp, o objetivo é “ensinar desenvolvedores de todos os níveis tudo o que precisam saber para brilhar na competição que está por vir”.

“O Constellation Bootcamp é mais do que um evento: é um trampolim para jovens talentos, capacitando-os com as ferramentas e conhecimentos necessários para brilhar em uma competição de alcance mundial”, diz Beltrão ao Cointelegraph Brasil. “Hackathon é como um esporte, e o bootcamp é o nosso treinamento intensivo, preparando os atletas para a competição global da Chainlink: o Constellation Hackathon”, completa.

O community manager da Chainlink Labs destaca que eventos como esse bootcamp dão ênfase na crescente importância do Brasil no cenário de tecnologia e blockchain. “É um lembrete de que a inovação não conhece fronteiras, e os brasileiros estão prontos para enfrentar qualquer desafio global.”

O bootcamp começa às 9h, e será realizado no Espaço Innova Eventos, número 460, na Avenida do Café, em São Paulo.

Diferentes trilhas

O Constellation terá seis diferentes trilhas, cada uma com uma premiação individual. As trilhas do hackathon são:

DeFi e pagamentos: essa trilha focará na criação de aplicações de pagamento imersas no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), usando ferramentas como o Data Streams, da Chainlink;

essa trilha focará na criação de aplicações de pagamento imersas no ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), usando ferramentas como o Data Streams, da Chainlink; Soluções cross-chain: com o recente lançamento do CCIP, solução de interoperabilidade da Chainlink, o hackathon dedicou uma trilha para projetos que utilizem a estrutura para criar novos produtos;

com o recente lançamento do CCIP, solução de interoperabilidade da Chainlink, o hackathon dedicou uma trilha para projetos que utilizem a estrutura para criar novos produtos; Web3 Gaming e NFTs dinâmicos: os NFTs dinâmicos são tokens que evoluir suas características com o passar do tempo, e desbloqueiam funcionalidades tanto para o setor de jogos na Web3 quanto para coleções de NFTs. Essa trilha foca na construção de aplicações usando ferramentas como VRF, Functions e Automation 2.0;

os NFTs dinâmicos são tokens que evoluir suas características com o passar do tempo, e desbloqueiam funcionalidades tanto para o setor de jogos na Web3 quanto para coleções de NFTs. Essa trilha foca na construção de aplicações usando ferramentas como VRF, Functions e Automation 2.0; Inovação em SocialFi: após o sucesso do aplicativo Friend.tech, a Chainlink propôs o desafio de conectar modelos da Web2 com os serviços da Web3 para criar novas formas de colaboração social;

após o sucesso do aplicativo Friend.tech, a Chainlink propôs o desafio de conectar modelos da Web2 com os serviços da Web3 para criar novas formas de colaboração social; Web3 e Inteligência Artificial (IA): essa trilha foca na união entre IA e contratos inteligentes para construir aplicações;

Tecnologia para o bem: nessa categoria, projetos podem focar em áreas como finanças regenerativas (ReFi) ou dar acessibilidade a protocolos criados na Web3, com o objetivo de impactar positivamente o mundo.

Além dos prêmios por trilha, também há o prêmio de US$ 25 mil para o melhor projeto criado dentro do Constellation.

Importância dos hackathons

A Blockful é uma empresa brasileira que atua na indústria blockchain fornecendo serviços como auditoria e criação de contratos inteligentes personalizados. Recentemente, a empresa conquistou um prêmio em um hackathon realizado durante a SmartCon, conferência da Chainlink.

Alex Netto, CEO da Blockful, compartilhou com o Cointelegraph Brasil que a Blockful participará do Constellation. “Temos duas ideias e estamos debatendo qual delas vamos desenvolver. Estamos bem animados para construir com os novos produtos da Chainlink, como CCIP e Functions”, afirma Netto.

Além disso, o CEO da Blockful incentiva que mais brasileiros participem de hackathons, avaliando esses eventos como boas oportunidades para enfrentar desafios, aprender, testar conceitos e, possivelmente, conquistar mais visibilidade.

“É também uma oportunidade para construir uma ideia ou produto e validar. Quando você consegue entregar algo diferenciado e com uma visão de produto boa, a chance de ganhar é maior, e também a visibilidade”, conclui Netto.

