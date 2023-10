Bitcoin atinge maior nível em 2 meses com otimismo sobre ETF nos EUA ainda forte no mercado

Depois de turbulências causadas por notícias falsas na última segunda-feira, 16, o bitcoin segue acima de US$ 28 mil e chegou a atingir seu maior nível em dois meses depois que a Fidelity Investments, uma das maiores gestoras do mundo, atualizou seu pedido de ETF de bitcoin à vista com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês).

A Fidelity apresentou uma alteração ao Wise Origin Bitcoin Trust na última terça-feira, 17, especificando como protegerá o bitcoin dos clientes em contas de custódia e divulgará os riscos relacionados ao ambiente regulatório instável em torno das criptomoedas, entre outros fatores. Isso pode indicar que a gestora de mais de US$ 4 trilhões em ativos está mantendo discussões ativas com a autarquia norte-americana, segundo especialistas.

Bitcoin hoje

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 28.235, com queda de 0,66% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, na semana a principal criptomoeda acumula alta de 4,29%.

“O preço do bitcoin permanece resiliente acima dos US$ 28.000, com a narrativa em torno do ETF ainda muito forte”, comentou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

O especialista também menciona o otimismo em relação ao ETF de bitcoin à vista nos EUA como o principal catalisador de preço atualmente para o bitcoin. Um relatório recente da CryptoQuant afirmou que a aprovação da SEC poderia aumentar o valor de mercado das criptomoedas em US$ 1 trilhão.

Potencial novo ciclo de alta

Além da Fidelity Investments, outras gigantes do mercado financeiro também estão na fila da SEC para um ETF de bitcoin à vista, ainda inédito nos EUA. A BlackRock, maior gestora do mundo com US$ 7,5 trilhões em ativos, é uma delas e também possui uma liderança bastante otimista sobre os ativos digitais, principalmente o bitcoin.

“A opinião emitida por Larry Fink, da BlackRock, de que o bitcoin é um ativo de proteção ‘porto-seguro’, evidencia o amadurecimento que o ativo tem alcançado entre os grandes players do mercado financeiro. De fato, o bitcoin tem se comportado bem durante o atual momento de conflitos geopolíticos e possui as características necessárias para continuar sendo amplamente reconhecido como tal”, disse Ayron Ferreira.

“Esse reconhecimento, aliado à aprovação dos ETFs, maior clareza regulatória e uma economia global com inflação e juros em equilíbrio, pode pintar o início de um cenário que, gradualmente, vai se tornando favorável a um potencial novo ciclo de alta”, concluiu o analista chefe.

