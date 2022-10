Bloomberg: Ethereum pode superar ações, ofuscar bitcoin e disparar até 1.500%

O analista sênior da Bloomberg, Mike McGlone, destaca que agora não é o mais o momento de debater o ciclo de baixa do mercado de criptoativos, já que ele está começando a perder sua força. Segundo ele, agora é o momento de se debruçar em como os ativos digitais vão ser comportar no próximo ciclo de alta que deve ocorrer no próximo ano.

De acordo com McGlone, neste novo ciclo de alta, o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, pode ter um desempenho melhor do que o bitcoin que irá iniciar seu caminho rumo a US$ 300 mil.

O estrategista de commodities da Bloomberg disse que o ether construiu uma base sólida sob condições de mercado desfavoráveis ​​e agora tem uma chance sólida de mais valorização.

“O que impede o ether de superar o bitcoin e as ações? A transição bem-sucedida do Ethereum para a prova de particopação (PoS) em meio à crise global de energia e sua posição dominante no epicentro da digitalização das finanças e do dinheiro podem ser a base para uma valorização duradoura dos preços.”

McGlone também afirma que o ether deve superar o bitcoin em valorização devido à sua estrutura de contratos inteligentes que permite com que diferentes protocolos sejam construídos em sua blockchain.

Ação do preço no curto prazo

Olhando para o clima macroeconômico, McGlone está atualmente prevendo uma recessão no estilo de 1929 desencadeada por um repentino aperto monetário pelos bancos centrais.

“O que impede a tendência global em direção à recessão? O Fed intensificando o aperto e o maior número de bancos centrais da história tentando recuperar o atraso, apesar da deflação dos mercados em meio à diminuição do PIB global após a maior bomba de líquido da história em 2020-21, parecendo 1929.”

Enquanto isso, no curto prazo, o analista Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move, destaca que o Bitcoin rompeu a LTB e o setup de médias, confirmando um repique positivo.

"Conforme salientamos em nossas últimas análises, estávamos esperando a confirmação desse rompimento para que o mercado animasse um pouco...e animou. No geral, vemos que o Bitcoin pode ir em direção aos U$22.000, porém ainda não temos uma reversão de tendência. Ao olharmos pelo gráfico semanal, temos uma barreira nos U$22.400 aproximadamente, composta pela EMA 20. Posteriormente temos as EMA+MA 200 até a região dos U$25000 praticamente, que atuará como forte barreira", destaca.

Portanto ele salienta que agora é hora de lucrar nesse repique aproveitando a valorização das altcoins e se proteger quando o ativo chegar em zona de estresse (zona das resistências).

"Não é uma reversão de tendência no geral, apenas um repique positivo que estamos aproveitando para lucrar após semanas de mercado parado", disse

Sobre as outras criptomoedas, Tasso Lago afirma que continua com um sentimento positivo com relação a Chiliz (CHZ) mediante o cenário da Copa do Mundo em novembro.

"Em gráfico altista na visão diária, tem boas possibilidades de atingir o nível de $0.31 e U$0.50 ao longo do próximo mês. CHZ é o pai de todos os fans tokens criados no mercado, seria natural o setor esportivo se animar com uma copa do mundo + ações de marketing que devem ser promovidas", finaliza.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok