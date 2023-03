Blockchain Solana passará por mudanças após problemas na rede e lentidão

Anatoly Yakovenko, um dos fundadores da Solana, afirmou que o blockchain passará por algumas mudanças com futuras atualizações após a rede passar por uma série de problemas na última segunda-feira, 27. Usuários reclamaram de grandes lentidões no projeto para processamento de operações, e a rede acabou sendo reiniciada para resolver o problema.

Yakovenko também explicou a origem dos problemas no blockchain, que é um dos maiores projetos do mercado atualmente. Segundo ele, a rede chegou a ter uma lentidão que durou quase 20 horas, configurando a primeira interrupção nos seus serviços registrada em 2023.

Já em 2022, a Solana registrou 11 problemas significativos no funcionamento da rede e três menores. Para alguns analistas, isso indica alguns problemas no projeto e dificultam a sua adesão por parte dos usuários do mercado. Yakovenko comentou que a nova falha ocorreu devido a uma atualização recente, para a versão 1.14 da rede.

Ele explicou que a atualização buscava melhorar a velocidade do blockchain e a escalabilidade das suas melhorias recentes. "Até a versão 1.14, os principais engenheiros trabalhavam para corrigir problemas ativos que afetavam a velocidade e a usabilidade da rede".

"Esses problemas incluíam medição de taxas inválidas, falta de controle de fluxo para transações, falta de mercados de taxas, ram espiral, armazenamento e sobrecarga de reinicialização", destacou o cofundador da Solana. Entretanto, a aplicação da atualização acabou gerando os problemas.

Yakovenko disse que os responsáveis pelo projeto ainda não sabem exatamente como a atualização levou aos problemas na rede, mas uma investigação está em andamento. Ele garantiu ainda que o blockchain passará por uma atualização de software em breve para evitar novos problemas.

Para isso, o projeto precisará contratar desenvolvedores externos e auditores para identificar possíveis bugs na rede blockchain e falhas que podem ser exploradas. A Fundação Solana, responsável pela rede, também pretende forma um conselho consultivo para analisar possíveis mudanças.

Outro objetivo dos responsáveis pela Solana, segundo Yakovenko, é desenvolver uma forma de reiniciar a rede com um processo mais simples e eficiente. Ele destacou que todas essas mudanças já estavam sendo cogitadas pelos responsáveis pelo projeto, que pretendem lançar um segundo sistema de validação de clientes e melhorar a infraestrutura da rede.

