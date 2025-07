Blockchain pode ser usado no combate aos crimes cibernéticos? Delegado de polícia explica como

As criptomoedas são realmente ferramentas para crimes cibernéticos ou, na verdade, são uma arma poderosa no combate a eles? Neste episódio do podcast do Future of Money, o delegado Vytautas Zumas, especialista em criptoativos e segurança digital, nos explica como a tecnologia blockchain tem sido mais utilizada na investigação de crimes do que para a sua realização.

Com uma vasta experiência em operações contra crimes digitais e lavagem de dinheiro, Vytautas compartilha sua visão sobre o impacto do blockchain na segurança cibernética, os desafios enfrentados pelas autoridades e como a transparência da tecnologia pode ajudar na repressão ao crime. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

