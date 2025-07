FMI rejeita pedido de subsídio do Paquistão para mineração de bitcoin

O FMI (Fundo Monetário Internacional) recursou uma proposta do Paquistão para subsidiar tarifas de energia elétrica como forma de incentivar a criação de operações de mineração de criptomoedas. O país tem buscado recursos para expandir a presença de mineradoras no seu território.

A informação foi compartilhada pelo secretário de Energia do Paquistão, Fakhray Alam Irfan, durante uma audiência no Senado do país. Questionado sobre possíveis respostas do FMI ao plano, Irfan revelou que a autoridade internacional já havia rejeitado a sugestão.

Apesar da recusa, o governo do Paquistão disse que não vai desistir do plano e que está à procura de outras organizações internacionais que poderiam apoiar financeiramente a proposta. A principal é o Banco Mundial, que ainda não deu um retorno à solicitação do país.

A visão do FMI é que o plano do Paquistão criaria uma distorção no mercado de energia do país, que já estaria pressionado por um endividamento elevado, na casa dos US$ 4,5 bilhões. Já o governo paquistanês afirma que o projeto aproveitaria um excesso de energia produzido no país durante o inverno.

A ideia do Paquistão é oferecer energia a um baixo custo como forma de atrair empresas de mineração de bitcoin. A atividade tem uma demanda energética elevada, e os custos menores seriam uma forma de atrair companhias em busca de ampliar a lucratividade das operações.

A proposta do governo também envolve outros segmentos da economia que têm um gasto intensivo de energia. Já o FMI acredita que o plano criaria um desequilíbrio na economia do Paquistão, um cenário que historicamente ocorre quando há a implementação desse tipo de subsídio.

Paquistão mira criptomoedas

O movimento também reflete uma tentativa do governo paquistanês de se aproximar do mercado de criptomoedas e se estabelecer como um hub regional para o setor. Recentemente, o governo anunciou que pretende criar uma reserva nacional de bitcoin.

O país também criou em março deste ano uma Autoridade para Ativos Digitais, que tem coordenado os esforços na área, e um Conselho de Cripto. Entre os nomes selecionados para o conselho está Changpeng Zhao, ex-CEO e fundador da Binance, a maior corretora cripto do mundo.

